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CHP'li vekilin yargılanmasına devam edildi
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CHP'li vekilin yargılanmasına devam edildi

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, sahibi olduğu 'Gerçek Gündem' internet sitesinde eski bakan Erdoğan Bayraktar hakkında yapılan bir haber nedeniyle 'gizliliğin ihlali' suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, sahibi olduğu 'Gerçek Gündem' internet sitesinde eski bakan Erdoğan Bayraktar hakkında yapılan bir haber nedeniyle "gizliliğin ihlali" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, sahibi olduğu 'Gerçek Gündem' internet sitesinde eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında yapılan bir haber gerekçesiyle "gizliliğin ihlali" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Barış Yarkadaş ve şikayetçi Erdoğan Bayraktar katılmadı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Bayraktar'ın avukatı, "Şikayetimiz devam etmektedir" dedi.

"MÜVEKKİLİMİN GAZETECİ OLDUĞU DÖNEMDE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"
Bunun üzerine Yarkadaş'ın avukatı söz alarak, "Müvekkilimin gazeteci olduğu dönemde soruşturma başlatılmıştır. Müvekkilim daha sonra CHP'den milletvekili seçilmiştir. Bu nedenle daha önce müvekkilim hakkında durma kararı verilmiştir. Ancak 6718 sayılı yasa ile getirilen 20. madde nedeni ile mahkeme yargılamaya resen devam etmiştir. Geçici 20. maddenin uygulanabilmesi için maddede belirtilen yerlere intikal etmiş yasa dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bu yasanın kabul tarihinde bir dosya olması gerekmektedir. Müvekkilim hakkında bu nedenle durma kararı verilmesini talep ediyoruz. Halihazırda da dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir dosya söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
Ara kararını açıklayan mahkeme, TBMM Müşavirliğine yazı yazılarak 6718 sayılı yasa ile getirilen geçici 20. madde kapsamında, bu maddenin kabul edildiği tarihte mahkemede yapılan yargılamaya ilişkin sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair dosya veya fezleke olup olmadığının sorulmasına hükmetti.
Mahkeme, söz konusu yazıya cevap geldikten sonra sanığın savunmasının alınıp alınmayacağının ve davada durma kararı verilmesi talebinin değerlendirilmesine karar verdi.
Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Barış Yarkadaş hakkında, 27 Mayıs 2014 tarihinde sahibi olduğu 'Gerçek Gündem' internet sitesinde eski bakan Erdoğan Bayraktar hakkında yapılan bir haber gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yarkadaş hakkında, "gizliliğin ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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