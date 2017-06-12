CHP'li vekilin attığı tweet sosyal medyayı salladı

ÇANAKKALE'den İstanbul'a, Yunanistan'dan Bursa'ya kadar hissedilen deprem vatandaşlarda korkuya neden oldu. Sosyal medyada deprem sonrası binlerce paylaşım yapılırken, CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur'un depremden önce attığı deprem uyarısı tweeti en çok paylaşılan mesajlar arasında yer aldı.

CHP'li Melda Onur, depremden 2 saat önce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"2 gündür şehir merkezlerinde görülen yılan haberleri var. En son 1999 depremi az öncesi olmuştu. Demedi demeyin." ifadelerini kullandı.

Onur'un bu tweeti dakikalar içerisinde 2 binden fazla paylaşım aldı. Onur sonrasında bir tweet daha paylaşarak kendi yorumuna olan şaşkınlığını gizleyemedi.

'ALLAHIM SANA GELİYORUM"