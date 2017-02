03.02.2017 17:04 CHP'li vekile 'fotoğraf' yanıtı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'Her türlü hain odağa karşı dimdik ayakta olan Türk askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz' dedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Her türlü hain odağa karşı dimdik ayakta olan Türk askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Işık, Edirne'de 54. Mekanize Tugay Komutanlığını ziyaret etmiş ve askerler ile tugay önünde fotoğraf çektirmişti. CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ise, bahse konu fotoğraf ile ilgili, "Utanç verici bir durum. Askerimizin diz çökmesi kabul edilemez. Bu, kışlaya siyasetin geldiğinin kanıtıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Işık, CHP Milletvekili Bircan'ın yaptığı açıklamaya resmi twitter adresinden cevap verdi. Bakan Işık, konuya ilişkin "Edirne ziyaretimiz sonrası bazı CHP'li siyasetçiler, kahraman askerlerimizi rencide edici iddialarda bulundular. Devlet protokolünde yer alanların askeri birlik ziyaretlerinde Tören Mangası ile hatıra fotoğrafı çektirmesi TSK'da genel bir uygulamadır. Her türlü hain odağa karşı dimdik ayakta olan Türk askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz" ifadelerini kullandı.

(İlker Turak / İHA)