CHP'li vekilden Meclis kürsüsünde maskeli eylem

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kürsüde maskeli eylem yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kürsüde maskeli eylem yaptı.

CHP, Ankara Maltepe' de eski havagazı fabrikasının yıkılması ve asbestli kalıntıların mahkeme kararı beklenmeksizin kaldırılmasına ilişkin araştırmanın yapılması amacıyla grup önerisi verdi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir önerge hakkında konuştu. Emir, Ankara'da 4 gündür çok önemli bir çevre faciası yaşandığını savunarak, "Bu, sadece çevre faciası değil, asbesti soluyan insanlar açısından da son derece tehlikeli hastalıkların başlangıcı anlamına geliyor. Asbest son derece güçlü bir zehirdir, akciğer kanseri yapar, mezotelyoma yapar ve 'asbestozis' dediğimiz akciğer hastalığını yapar ve bunların hepsi de ölümcüldür" ifadelerini kullandı.

Arazinin hızlı yıkılmasını sorgulayan Emir, "Buranın içerisinde 350 ton asbest var. Hava gazı fabrikası yapılırken, eski teknoloji olduğu için yalıtım malzemesi olarak asbest kullanılmış ve o 350 ton asbestin usule uygun olarak sökülmesi gerekiyor .

Bunun ötesinde, buradaki asbest ne yapılıyor belli değil. Onun da yönetmeliğe uygun giderilmesi gerekiyor. Orada düzenli olarak ölçüm alınmış olması gerekiyor. Şimdi, Mimarlar Odası oradan ölçüm aldırdı ve tehlikeli oranda asbest olduğu ortaya kondu. Siz bunlara inanmayabilirsiniz, biz inanıyoruz ama biz daha çok, gözümüzle gördüğümüze inanıyoruz. Yani, orada gözümüzle gördüğümüz bir vakıa var, 350 ton asbest hiçbir kurala uyulmaksızın sökülüyor. Dolayısıyla, atmosfere yayıldığını kabul etmek zorundayız. Eğer Melih Gökçek, bizi asbest olmadığına dönük ikna etmek istiyorsa, oradan akredite laboratuvarlar eliyle alınmış ölçümleri göstermek zorunda, bizi bu konuda tatmin etmek zorunda" dedi.

Emir kürsüde yaptığı konuşma esnasında maske taktı.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)