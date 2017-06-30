CHP'li vekil yürüyüşte kalp spazmı geçirdi

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, 'Adalet Yürüyüşü' sırasında kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yıldız, 24 saat gözetim altında tutulacak.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, 'Adalet Yürüyüşü' sırasında kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yıldız, 24 saat gözetim altında tutulacak.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, 'Adalet Yürüyüşü'nün 16. gününde kalp spazmı geçirdi. Konvoyda bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldız, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Yıldız'ın göğüs ağrısı çektiği, kalp spazmı şüphesiyle hastaneye yatırıldığı ifade edildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yıldız'ın 24 saat gözetim altında tutulacağı kaydedildi. Milletvekilinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Kaan Kızıl/İHA)