CHP'li vekil yürüyüş sırasında rahatsızlandı

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın 'adalet yürüyüşü' sırasında rahatsızlandığı öğrenildi.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın "adalet yürüyüşü" sırasında rahatsızlandığı öğrenildi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "adalet yürüyüşü"nün 20. gününde kalbinden rahatsızlandı. CHP Milletvekili Bayraktutan Kocaeli'nde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Milletvekilinin kalbine stent takıldığı öğrenildi.
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