CHP'li vekil gelecek dönemde aday olmayacağını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda basının özgür hale gelmesi, gazetecilik mesleğine dayatılan sansür ortadan kaldırılması ve çözüm önerilerinin getirilmesine ilişkin CHP Grup Önerisi görüşülüyor. CHP Grup Önerisi hakkında söz alan CHP Tunceli Milletvekili Erol, TBMM Genel Kurulu kürsüsünden milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

Erol kürsüdeki konuşmasında şunları kaydetti:

'33 yıllık siyasi hayatı olan, Gençlik Kolları, İl başkanlığı görevlerinde bulunan ve 33 yıl sonra ilk defa 1 Kasım'da milletvekili olarak aranızda bulunan bir milletvekiliyim. Parlamento'nun çalışma düzeninden, siyasetteki siyaset yapma anlayışından, milletvekillerinin birbirlerine karşı nezaketsizlik davranışından ve Parlamento'nun gerçekten Türkiye'nin sorunlarının çözümüyle ilgili düşünce üretmek yerine tartışmanın, konuşmanın ve çatışmanın yeri olarak gördüğüm için önümüzdeki dönemde milletvekili adayı olmayacağımı sizleri bilgilendirmek istiyorum' Erol, siyasete devam edeceğini ama bunun milletvekili olarak olmayacağını ifade etti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)