CHP'li vekil Enis Berberoğlu tutuklandı

MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapse çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan duruşmaya, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni firari sanık Can Dündar katılmazken, tutuksuz sanıklar CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül ile avukatları salonda hazır bulundu. Kapalı oturumda görülen duruşmayı sanıkların eşleri Dilek Dündar, Aslı Gül, Oya Berberoğlu ile çok sayıda CHP'li milletvekili de izledi.



"KAÇACAĞI VE SAKLANACAĞI HUSUSUNDA SOMUT EMARELERİN BULUNMASI GEREKÇESİYLE TUTUKLANMASINA..."

Mahkeme heyeti, Enis Berberoğlu'nu "Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçunu işlediğini sabit görerek, kasta dayalı kusurunun yoğunluğu güttüğü amaç ve saik nazara alınarak müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususları sanık lehine takdiri hafifletici sebepler kabul ederek müebbet hapsi 25 yıla düşürdü.

Dosya içeriğindeki HTS kayıtları, baz bilgileri, Can Dündar'ın kitabında geçen beyanları dolayısıyla Berberoğlu'nun atılı suçu işlediğini sabit gören mahkeme, cezanın haddi itibariyle kaçacağı ve saklanacağı hususunda somut emarelerin bulunması gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetti. Berberoğlu'nun seçme ve diğer siyasi hakları, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini mahkum olduğu hapis cezasından salıverilinceye kadar kullanmaması kararlaştırıldı.



"CUMHURİYET HALK PARTİSİ DE TUTUKLANMIŞTIR"

Mahkeme, sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan açılan kamu davalarının dosyadan ayrılmasına, bahse konu suçtan yargılamanın yeni oluşturulacak bir dosya üzerinden yapılmasına karar verdi. Kararın ardından, salon boşaltılırken Enis Berberoğlu, tutukluluk işlemleri için emniyet güçleri tarafından İstanbul Adalet Sarayı içindeki polis merkezine götürüldü.

Adliye önünde açıklama yapan Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, "Müebbetle başladılar 25 yıla indirdiler. Tutuklandı, protesto ediyorum. Çok büyük haksızlık. Bu Enis Berberoğlu'na değil medyaya, Cumhuriyet Halk Partisine ve bütün muhalefete verilen bir cezadır. Enis içeri giriyor ama burada Cumhuriyet Halk Partisi de tutuklanmıştır" dedi.

