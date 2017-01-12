12.01.2017 11:23 CHP'li vekil AK Partili vekili bacağından ısırdı

TBMM Genel Kurulunda dün akşam anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan arbedede CHP'li bir milletvekili, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'yı bacağından ısırdı. TBMM Genel Kurulunda dün akşam anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan arbedede CHP'li bir milletvekili, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'yı bacağından ısırdı.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 3. madde görüşmelerinin tamamlanmasının ardından AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında yaşanan arbedede AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta bacağından yaralandı. Twitter hesabından bir fotoğraf yayınlayan Milletvekili Balta, "TBMM'de CHP'li milletvekili tarafından bacağımdan ısırıldım. Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım" ifadelerini kullandı.



