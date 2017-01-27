Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
CHP'li üyeye saldırıya 1 gözaltı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

CHP'li üyeye saldırıya 1 gözaltı

Maltepe'de CHP Gençlik Kolları üyesi M.D.'nin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre, olayın siyasi bir boyutunun olmadığı kaydedildi.

Maltepe'de CHP Gençlik Kolları üyesi M.D.'nin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre, olayın siyasi bir boyutunun olmadığı kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi M.D.'nin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma başlatan Gayrettepe Asayiş Büro ekipleri akşam saatlerinde bir şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında iki şüphelinin arandığı kaydedilirken ilk belirlemelere göre olayın siyasi boyutunun olmadığı, gözaltına alınan şahsın M.D. ile arkadaşlıklarının bulunduğu kaydedildi.
(Sadık Kahraman /İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Giresunspor deplasmanda aldığı 3 puana sevindi
Muş merkezli terör operasyonunda 21 tutuklama
S&P'den Türkiye'nin kredi notu kararı
Antalya'da korkutan yangın
S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
5 öğretmene FETÖ'den tutuklama
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Türkiye'nin sert yanıtına Yunanistan'dan cevap!
Türkiye'nin sert yanıtına Yunanistan'dan cevap!
AVM'de yangın çıktı! Bina boşaltılıyor
AVM'de yangın çıktı! Bina boşaltılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Toplu taşımada yeni dönem genelge 81 ile gönderildi
Toplu taşımada yeni dönem genelge 81 ile gönderildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Giresunspor deplasmanda aldığı 3 puana sevindi
Giresunspor deplasmanda aldığı 3 puana sevindi
Muş merkezli terör operasyonunda 21 tutuklama
Muş merkezli terör operasyonunda 21 tutuklama
S&P'den Türkiye'nin kredi notu kararı
S&P'den Türkiye'nin kredi notu kararı
Antalya'da korkutan yangın
Antalya'da korkutan yangın
S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
5 öğretmene FETÖ'den tutuklama
5 öğretmene FETÖ'den tutuklama
Musul'da bomba yüklü araçla intihar saldırısı
Musul'da bomba yüklü araçla intihar saldırısı
İl Milli Eğitim Müdürüne silahlı saldırı!
İl Milli Eğitim Müdürüne silahlı saldırı!
Kıbrıs'ta kar sevinci
Kıbrıs'ta kar sevinci
İstanbul'da hırsızlık çetesinin üyelerine tutuklama
İstanbul'da hırsızlık çetesinin üyelerine tutuklama
CHP'li üyeye saldırıya 1 gözaltı
CHP'li üyeye saldırıya 1 gözaltı
Giresunspor, Balıkesirspor'u 1-0'la geçti
Giresunspor, Balıkesirspor'u 1-0'la geçti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English