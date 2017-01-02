Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
CHP'li Türkmen: 'Terörle mücadelede hükümetin yanındayız'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

CHP'li Türkmen: 'Terörle mücadelede hükümetin yanındayız'

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Divan Kurulu Üyesi Elif Doğan Türkmen, terörle mücadelede hükümetin yanında olduklarını söyledi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Divan Kurulu Üyesi Elif Doğan Türkmen, terörle mücadelede hükümetin yanında olduklarını söyledi.

Türkmen, CHP Osmaniye İl Teşkilatının davetlisi olarak geldiği Osmaniye'de son dönemde yaşanan terör olaylarına dikkat çekerek, "Son 1 buçuk yıldır meydana gelen terör olaylarından dolayı çok fazla şehit verdik" dedi.

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesini ziyaret eden Türkmen, "Bu ülkede siyaseti yönlendirenler terörü bitirecek olanlar. Terör olduğu sürece ne yazık ki askerlerimiz, polislerimiz şehit olacaklar, gazi olacaklar. Bu nedenle siyasetin görevi bu ülkede vatan evlatlarının ölmemesi için gerekli olan ortamı hazırlamak. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yapılması gerekiyorsa hükümetin yanındayız. Ülkemizin terör belasından kurtulması ve bu vatanın çocuklarının ne şehit ne de gazi olmaması için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda devletimize destek olmaya devam edeceğiz. Zaten buralar sözün bittiği yer aslında" diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
O hakem disiplin kuruluna sevk edildi
Milletvekili Şahin 2016 yılını değerlendirdi
Kar ve tipiden kapanan yollar Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince açılıyor
Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi
BB. Erzurumspor, Eslem Öztürk'ü renklerine kattı
Firari FETÖ sanığı çatı katında yakalandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
O hakem disiplin kuruluna sevk edildi
O hakem disiplin kuruluna sevk edildi
Milletvekili Şahin 2016 yılını değerlendirdi
Milletvekili Şahin 2016 yılını değerlendirdi
Kar ve tipiden kapanan yollar Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince açılıyor
Kar ve tipiden kapanan yollar Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince açılıyor
Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi
Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi
BB. Erzurumspor, Eslem Öztürk'ü renklerine kattı
BB. Erzurumspor, Eslem Öztürk'ü renklerine kattı
Firari FETÖ sanığı çatı katında yakalandı
Firari FETÖ sanığı çatı katında yakalandı
Bilecik'te İl Encümen ve OSB toplantısı
Bilecik'te İl Encümen ve OSB toplantısı
Halep'e yardım kampanyasına Viranşehir Kaymakamlığı'ndan destek
Halep'e yardım kampanyasına Viranşehir Kaymakamlığı'ndan destek
Melikgazi Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını yaptı
Melikgazi Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını yaptı
19 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti
Muş'ta terör ve asayiş operasyonları
Muş'ta terör ve asayiş operasyonları
KBÜ'ye ait tarihi taş binanın restorasyonu devam ediyor
KBÜ'ye ait tarihi taş binanın restorasyonu devam ediyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English