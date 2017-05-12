CHP'li Tezcan'ı vuran zanlı tahliye edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yapılan silahlı saldırı davasında yargılanan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yapılan silahlı saldırı davasında yargılanan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrasında, Aydın 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, üç sanıktan tutuklu olarak yargılanan A.S.'nin mahkeme tarafından şartlı tahliyesine karar verildi. Zanlı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

CHP'li Bülent Tezcan, 29 Ekim 2016 tarihinde Aydın'ın Efeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak bacağından vurulmuştu.

(Onur Durmuş / İHA)