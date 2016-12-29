29.12.2016 13:30 CHP'li Tezcan'dan Anaya Değişikliği teklifi değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 'Türkiye'de yaşayan insanlarımız egemenlikleri ellerinden alınmış, kullanamaz halde biçare hale düşmüş halde yaşamayı hak etmiyor' dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Türkiye'de yaşayan insanlarımız egemenlikleri ellerinden alınmış, kullanamaz halde biçare hale düşmüş halde yaşamayı hak etmiyor" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan ve Anayasa Komisyonu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek Anayasa değişiklik teklifini eleştirdi. Tezcan, Türkiye özgür ve demokratik olmayı hak ettiğini belirterek, Türkiye'de yaşayan halkın özgür bireyler gibi yaşamaya hak ettiğini ifade etti. Tezcan, "Türkiye'de yaşayan insanlarımız egemenlikleri ellerinden alınmış, kullanamaz halde biçare hale düşmüş halde haşlamayız Naim etmiyor. Bu teklif saydığım olumsuz tabloyu Şayet geçerse Türkiye'de yaşatmayı planlayan bit teklif" derdi.



Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tabuta koyma teklifi olduğunu iddia eden Tezcan, "Dün komisyonda tabuta 11. çivi çakıldı. 11 madde kabul edildi. Bugün tekrar 12. çividen itibaren tabuta çivi çakmaya devam etme niyetindeler. Bizde bu tabutu çiviletmemek için mücadele edeceğiz. Getirilen teklifin komisyon çalışmalarında esası, omurgasıyla ilgili hiç bir değişiklik olmamıştır. İktidar kanadı yasama, yürütme ve yargı yetkisini tek elde toplamayı planlayan bu geçireseniz şekilde, herhalde bir yumuşatma veya denge denetleme mekanizmaları kurma kaygısı taşımadan, bir değişiklik yapma ihtiyacı hissetmeden geçirme çabasındadır. Bugüne kadar yapılan rötuşlar teklifi iyileştirici ya da teklifin tümündeki sakıncaları giderici değişiklikler değildir. Esas itibariyle değişiklik tek yer maddeler üzerinde rehabilitasyon yaparak düzeltilebileceğini değişiklik değil" ifadelerini kullandı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün yapılmasının sakıncasından bahseden Tezcan, "Ayrı seçimler olsa milli iradenin farklı dönemlerde, farklı şekilde tezahür edip değişikliği sandık vasıtasıyla yönetenlere yadsıyabilmek şansı olacaktı. Millet diyenmiş ki, ' Ben seni bugün seçtim, ama kötü yönetiyorsun, kararım değişti, ben Meclis'te başka çoğunluğu iktidara getirdim', denetleme imkanı olacaktı" şeklinde konuştu.

