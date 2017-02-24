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CHP'li Tezcan'a silahlı saldırıyla ilgili dava başladı
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CHP'li Tezcan'a silahlı saldırıyla ilgili dava başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Aydın'da bir restoranda ayağından silahla vurulmasıyla ilgili açılan davanın görülmesine başlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Aydın'da bir restoranda ayağından silahla vurulmasıyla ilgili açılan davanın görülmesine başlandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup partiliyle yemek yerken ayağından silahla vurulmasıyla ilgili davada tutuklu sanık Alpaslan Sargın ile tutuksuz sanıklar İrfan Türkmen ve Fatih Yeşilyurt'un yargılanmalarına Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı.
Davanın ilk duruşmasına CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Muğla milletvekilleri Akın Üstündağ, Nurettin Demir, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Tuncay Özkan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, sanık ve müşteki avukatları katıldı.
Duruşmada sanıklar Alpaslan Sargın, İrfan Türkmen ve Fatih Yeşilyurt ile müştekilerin ifadeleri alınırken, mahkeme 24 Mart tarihine ertelendi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'a destek olmak için toplanan CHP'liler duruşma sonrası, Aydın Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.
Bülent Tezcan'ın avukatı Celal Çelik, saldırının siyasi yönü olduğunu iddia ederek; "Sayın Genel Başkan Yardımcımıza yapılan eylemin adam öldürmeye teşebbüs niteliğinde bulunduğunu ifade ettik. Sanığın tutukluluk halinin devamını istedik. Ve mahkemece görevsizlik kararı verilmesini talep ettik. Sayın yargıç şu an itibari ile görevsizlik yönünden değerlendirme yapmayacağını, bir sonraki duruşmada buna ilişkin değerlendirme yapacağını ifade etikten sonra tutukluluğun devamına ilişkin değerlendirme yaptı. Biz bu olayın siyasi bir olay olduğunu arkasında başka güçlerin olduğunu sistemli bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisine bir eylem olduğunu ifade ettik" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
(Onur Durmuş/İHA)

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