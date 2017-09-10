10.09.2017 11:26 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili açıklamalarına yönelik, 'Terörle mücadelede kullanılan etkin bir mücadele aracını sanki böyle vatandaşa karşı kullanılan bir araçmış gibi tarif etmek, en hafif tabiriyle teröre karşı verilen ortak mücadelenin safında yer almamak demektir' dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili açıklamalarına yönelik, "Terörle mücadelede kullanılan etkin bir mücadele aracını sanki böyle vatandaşa karşı kullanılan bir araçmış gibi tarif etmek, en hafif tabiriyle teröre karşı verilen ortak mücadelenin safında yer almamak demektir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) 22'inci Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere gideceği Çin ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çin ziyaretini değerlendiren Kurtulmuş, "Türkiye olarak bu genel kurulda yürütme kurulu üyesi adayıyız. Ümit ediyorum ki toplantıda Türkiye'nin yönetim kurulu üyesi seçilmesi mümkün olur. Bunun için aylardır süren bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle Çin'e yapacağımız bu seyahatin faydalı olmasını temenni ediyorum. Aynı şekilde Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2018 yılı Türkiye yılı. Türkiye yılı etkinlikleri çerçevesinde yapılacak faaliyetlerin gözden geçirilmesi için ilgili muhataplarımızla toplantılar yapacağız. Yine Çinli muhataplarımızla kültür ve turizm anlamında neler yapacağımızla ilgili ikili görüşmeler yapacağız. Yeni dönemde Pazar çeşitlendirmesi bakımından Çin'i önemli bir ülke olarak görüyoruz. Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerinin Türkiye turizminin canlandırılması bakımından önemli pazarlar olduğunu görüyoruz ve bu pazarları da hedef olarak önümüze koyduk" dedi.



HERAKLES LAHİTİ 50 YIL SONRA ANTALYA'YA DÖNÜYOR

1960'lı yıllarda Türkiye'de yasadışı yollarla yurt dışına kaçırılan Herakles lahitinin ülkeye getirilmesi için çalışmalarda sona gelindiğini de açıklayan Bakan Kurtulmuş, "Herakles lahitinin bundan 50 yıl önce çalınarak isviçre'ye götürülen lahitin Türkiye'ye iadesiyle ilgili süreç tamamlanmış ve 13 Eylül'de Türkiye'ye gelecek. Şuanda İsviçre'de gümrükleme çalışmaları devam ediyor. 13'ünde Antalya müzesinde sergilenecek. Böylece Türkiye malesefe hala çok. Önemli bir kısmı yurt dışında bulunan çalınmış kültürel varlıkların iadesi konusunda sevindirici bir adım atmış olacaktır. Biz de geldikten sonra lahiti yerinde ziyateret etme imkanı bulacağız. Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum"



"TERÖRLE MÜCADELEDE HERKESİN ORTAK SAFTA OLMASI LAZIM"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Silahlı İnsansız Hava aracıyla (SİHA) ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Numan Kurtulmuş, "Farklı partiler farklı konularda apayrı noktalarda durabiliriz. Bu siyasetin doğası gereğidir. Ama bir de ülkelerin içeride ve dışarıda siyasetin ortak noktaları vardır. Türkiye için terörle mücadele siyaset üstü bir konudur. Bütün siyasi partilerin ortak bir şekilde davranması gereken bir hususiyettir. Çok ağır beldeler ödedik. Türkiye yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ediyor. PKK'sından Asalasına, DEAŞ'ından DHKPC'sine kada binbir çeşit örgütü Türkiye'nin başına bela ediyorlar. Bu SİHA'ların ne kadar önemli olduğunu, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çukur eylemleri sırasında gördük. Çok sayıda güvenlik görevlimiz şehit oldu. SİHA'ların özelliği tespit ettiği teröristleri bulunduğu noktada imha etmesidir. Bu terörle mücadelenin olmazsa olmaz parçalarından birisidir. Yani bunu başka şekilde yorumlamak, terörle mücadelede kullanılan etkin bir mücadele aracını sanki böyle vatandaşa karşı kullanılan bir araçmış gibi tarif etmek en hafif tabiriyle teröre karşı verilen ortak mücadelenin safında yer almamak demektir. Dolayısıyla CHP'li arkadaşlara samimiyetle ve dostane olarak önerimiz terörle mücadelede herkesin ortak safta olması lazım" diyerek yanıt verdi.



"BU UYARILARIN YAPILMASI DOĞRUDUR"

Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'ya seyahat eden yolculara yönelik uyarılarının yerinde bir karar olduğuna da dikkat çeken Numan Kurtulmuş, "Türkiye ve Almanya arasında gergin süreç devam ediyor. Bunun da sebebi Türkiye değildir önce bunun altını çizmek lazım. Sadece Almanya değil bazı Avrupa ülkelerinde özellikle oradaki iç politikadan kaynaklanan bir gerginliğin olduğu, yabancı düşmanlığının, göçmen düşmanlığının, İslam karşıtlığının somut hale indirilmiş şeklinin de Türkiye ve Erdoğan düşmanlığının olduğunu herkes biliyor. Bu Avrupa'nın siyasetinde maalesef yükselen aşırı sağcı, yabancı düşmanı siyasetin etkilerinden biridir. Ne yazık ki Türkiye'ye karşı bir tutum haline dönüşmüştür. Bu uyarıların yapılması doğrudur. Bizim vatandaşlarımız orada güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için tartışmaların içerisinde olmalarının doğru olmaması uyarı doğal olarak yerinde bir uyardır" şeklinde konuştu.

Havalimanı VİP toplantı salonunda yaptığı açıklamanın ardından Numan Kurtulmuş, Çin'e gitmek üzere hareket etti.



