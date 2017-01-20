CHP'li Pavey, TBMM'deki kavgayı anlattı: Uluslararası sözlükte milletvekili değil, haydut deniyor

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden anayasa değişikliği görüşmelerinin 2. turunda, bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini kürsüye kelepçelemesinin ardından yaşanan kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan CHP'li Şafak Pavey, tedavi gördüğü hastanede açıklama yaptı.

AK Parti'den kimsenin geçmiş olsun demediğini belirten Pavey, HDP'li Pervin Buldan'ın durumunun kendisinden daha ciddi olduğunu söyledi.

​Meclis'te yaşananları saldırı olarak değerlendiren Pavey, "Kişisel olarak konuşmak gerekirse hiçbir canlıya en küçük bir fiske vurmadım, vurmayacağım. Savunma amaçlı olarak bile nasıl vurulabileceğini bilmem. Karşımızdakilerle aramızdaki fark bu kadar basitti. Bu şiddeti anlayabilmem mümkün değil. Kabul edebilmemiz mümkün değil. İnsanı dehşete düşüren bir nefretle aynı görüşte olmadıklarına fiziki güç kullananlara uluslararası sözlükte milletvekili değil, haydut deniyor" diye konuştu.

'TAMAMEN SALDIRIYDI, KAVGA KENDİLERİNİN ÜRETTİĞİ KELİME'

Yaşananların planlı bir saldırı olduğunu savunan Pavey, "AKP, saldırıya kavga deyince saldırı kavga olmaz. Bu tamamen bir saldırıydı. Kavga, kendilerinin ürettiği bir kelimedir. Gerçeği değiştirdiğinizde gerçek, kaybolmaz. Sadece toplumu aldatmış, içinde bulunduğunuz durumu saklamış olursunuz. Planlı saldırıyı, planlı bir propagandayla kadınlar arası kavga diye kamuoyuna sunan AKP, bizi doğrulayan görüntüler karşısında bile en küçük mahcubiyet hissetmedi. Bu nereye geldiklerini gösteriyor? Bu bize geçirmek istedikleri anayasayı geçirdiklerinde, mutlak güce sahip olduklarında yapabileceklerinin ayak seslerini veriyor" dedi.