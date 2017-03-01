CHP'li Özel'e göre 'hayır' öne geçti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, '2 ila 4 puan geriden başladığımız mücadelede 4 puan civarında önde olduğumuza yönelik araştırma geliyor. Kesin 'hayırcılar' olarak kendisini tanımlayanların sayısı yüzde 42'ler noktasında' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "2 ila 4 puan geriden başladığımız mücadelede 4 puan civarında önde olduğumuza yönelik araştırma geliyor. Kesin 'hayırcılar' olarak kendisini tanımlayanların sayısı yüzde 42'ler noktasında" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle Genel Merkezde kapalı grup toplantısında biraraya geldi. Toplantının gündemine ilişkin ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda referandum sürecinin bugüne kadarki kısmının değerlendirildiğini belirten Özel, "Amaç ortak söylemin bir kez daha gözden geçirilmesi. Bugüne kadar yapılan çalışmaların sahada ne sonuçlar doğurduğunun irdelenmesi ve buna yönelik olarak bundan sonraki süreçte kullanılacak ortam söylemle ilgili çalışma yapıldı. CHP olarak nereden başladık, buraya gelene kadar hangi söylemleri kullandık, hangi mesajları vermek istiyorduk, sahada nasıl algılandı, neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık o konuda bir sunum ve değerlendirme yapıldı. Hem Genel Başkanımızın hem de meseleyi izleyen uzmanların, profesyonellerin değerlendirilmesi, taslağın Meclise sunulduğu andan itibaren CHP Meclis Grubunun komisyonda Mecliste ve sahada yaptığı çalışmaların hem rakamlara hem de moral üstünlük olarak çok önemli bir katkı sağladığı, geride olunan anketlerde ileri geçilmesinin CHP'ye yönelik olarak sorulan sorularda CHP ile ilgili sahadaki seçmenin CHP'nin dilini çok olumlu bulduğunu, yapıcı bulduğunu değerlendirmesinin, yapılan odak grup çalışmalarında vermek istediğimiz mesajların yüzde 85-87 oranında seçmene, karar vereceklere geçtiğiyle ilgili değerlendirmeler bizi memnun etti" diye konuştu.



"CHP'nin taktiği şu; güleryüz, içtenlik, samimiyet, inandığını savunma"

Bugüne kadarki CHP'nin dile getirdiği samimi söylemlerin seçmende karşılık bulduğunu söyleyen Özel, "Aldığımız anket sonuçları geriden gelip öne geçmiş durumda. Bu değişikliğe hayır diyenler ve Türkiye'nin kutuplaştırılmasına hayır diyenler ama çok umut verici bazı rakamlar okuduk. Bugüne kadarki söylemlerin etkisi ve bundan sonra bizi dinleyen seçmendeki kararı evet olan seçmendeki yumuşayan ciddi bir kitleden bahsediliyor. Bu konuda yapıcı söylemlere, güler yüzlü kampanyaya, genç bir kampanyaya devam edecek CHP. CHP'nin taktiği ne diye kimse bakmasın taktiği şu; güler yüz, içtenlik, samimiyet, inandığını savunma, savunduğunun arkasında durabilme konusunda bundan sonra taktiğiniz neydi diye bakmayın. Sahada oynanan güzel futbolla CHP centilmence mücadeleyle, güler yüzüyle haber olmaya ve milletvekilleri sahada bugüne kadar sürdürdükleri yapıcı tavrı sürdürmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.



"80 milyonun parti ayrımı olmadan hep beraber söyleyeceği bir şarkıyı hep birlikte kendimizi söylüyor bulacağız"

Kampanya şarkısının sorulması üzerine Özel, "Tüm Türkiye'nin ezberinden, hep bir ağızdan söyleyeceği kampanya şarkımız var. Şarkı duyulduğunda herkesi mutlu edecek. 80 milyonun parti ayrımı olmadan hep beraber söyleyeceği bir şarkıyı hep birlikte kendimizi söylüyor bulacağız" dedi.



"Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan çelişki"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyareti esnasında göndere çekilen bayrakla ilgili yaşanan tartışmalarla ilgili soru üzerine Özel, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz durum, Türkiye'nin fiili durumunu anayasaya yazalım, birileri anayasaya uymuyor, biz bunları anayasaya yazalım denilen fiili durumun ne olduğu ortada. 16 Nisan günü vatandaş bunlara evet mi diyecek hayır mı diyecek ona karar verecek. Bu süreçte Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP'nin değerlendirmeleri üzerinden bir şey söylemek istemem. Bu soruların muhataplarına sorulduğu cevabın aranacağı yerler Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakandır. 16'sına kadar aramızdaki derin ayrılıkları göz önünde tutmayalım, aman kimseler duymasın, evet çok ciddi çatlak var, geçmişte birbirlerine söyledikleri ortada. Ama çatlamış olan bu karpuzu 17'sine kadar kucakta götürelim, sonra ne olursa olsun biz istediğimizi alırsak, böyle bir ikircikli tavra, çelişkiye vatandaş 16'sında da 'hayır' der. Kimin ne yaptığının belli olmadığı, taban tabana zıt olanların aynı söylemleri birbiriyle çelişen argümanlarla savundukları bu süreçte evetçilerin bu eveti birlikte taşımaları zor görünüyor. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan çelişki. Biz neyi savunduğumuzu biliyoruz."



"CHP'ye iki genel başkan gibi teklifler Bbaşbakanın argüman üretmekte ne kadar çaresiz olduğunu gösteren bir yaklaşımdır"

Başbakan Binali Yıldırım'ın "Senin keyfin için iki Cumhurbaşkanı mı seçelim" sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, "AK Parti, bu tek adamı seçmenine tahakkümle, seçmenine biat et, tek adamı savunuyoruz, bunu biz istiyoruz, vereceksin diye baskı kurmaya çalışıyor. Biz siyasi muhataplarımızın daha tutarlı, daha ayağı yere basan iddialarda bulunmasını öneririz. Biz, kendisini imha eden bir Başbakanın çaresizliğini ve tutarsızlığını ve içinde bulunduğu bir biat anlayışından dolayı varlığını inkar etmesini eleştiriyoruz. CHP'ye iki genel başkan gibi teklifler de gerçekle bağdaşmayan ve Başbakanın argüman üretmekte ne kadar çaresiz olduğunu gösteren bir yaklaşımdır. Tartışma bu değil, tartışma Başbakanın kendisini imha eden bir teklife imza attığı ve bu imzasını savunacak kanıt, argüman, söylem geliştiremediği, gerçekleştiremediğidir" karşılığını verdi.



"Kendi takımımızı bir kenara bıraktık, milli takımın başarısı için tüm stattan destek bekliyoruz"

Referanduma ilişkin anketlerle ilgili soru üzerine Özgür Özel, "2 ila 4 puan geriden başladığımız mücadelede, 4 puan civarında önde olduğumuza yönelik araştırma geliyor. Kesin 'hayırcılar' olarak kendisini tanımlayanların sayısı yüzde 42'ler noktasında. Bir ay önce 'kararımızı verdik, kesin evet' diyenlerin sayısı, yüzde 28'e düşmüş durumda. Bir ayda bu konuda bilgilendikçe, dinledikçe fikir değiştiren, 'evet' üzerinde konsolide edilmiş kitlede bir kırılmadan bahsediliyor. Kararsızların 'hayır'a yönelik dağılımı kadar, buradaki farklılaşma son derece önemli. AK Parti'nin çantada keklik gördüğü ve üzerinde hiçbir şey söylemediği, seçmenin dahi demokrasiden, umuttan ve önümüzdeki süreçte bir tek kişi kararının hatalı olması durumuyla ilgili endişelerinden dolayı fikir değiştirmeye başlaması çok umut verici. Bir ay öncesine göre hem sayısal olarak hem moral olarak güçlü hissediyoruz. Toplantının tablosu, geride başladığı bir maçta, devre arasına önde girmiş olan ve her dakika daha iyi futbol oynayıp ve birbiriyle dayanışması artan bir ekibin, 'İşler yolunda gidiyor, hata yapmayalım, moralleri yüksek tutalım' dediği ve hem kendi taraftarından destek gören bir takımın karşı tribün tarafından da alkışlanmaya başladığı bir süreci yaşadığımızı görüyoruz. CHP, bu meseleyi bir parti meselesi olarak görmüyor. Sahadaki iki takımın birleşiminin 'milli takım' olduğunun farkındayız. Kendi takımımızı bir kenara bıraktık, milli takımın başarısı için tüm stattan destek bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

(Pelin Üzek / İHA)