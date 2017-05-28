CHP'li Özel depremzedeleri dinledi

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, dünden bu yana depremlerle sarsılan Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, dünden bu yana depremlerle sarsılan Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Gölmarmara ilçesindeki Tiyenli Mahallesi'nde çadırda kalan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel'e ziyaretinde partililer de eşlik etti. Çadırları ve hasar gören evleri ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, "Dün akşam üzeri 5.1 büyüklüğündeki bir depremle Tiyenli merkezli olarak hem Gölmarmara hem de Saruhanlı olmak üzere İzmir'e kadar hissedilen bir deprem ile karşı karşıya kaldık. Bu, son 1 yıldır Manisa'da yaşanan depremler silsilesinin devamıydı. Akhisar ilçesinde daha önce Sünnetçiler ile Yatağan mahalleleri ve çevresinde hasar oluşmuştu. Şimdi ilçe başkanlarımız ile temas ederek yeni yaşanan deprem bölgesinden incelemede bulunduk. Hatta Tiyenli'ye geldiğimizde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bunu hissettik. Yaşanan depremde evlerin hasar aldığı, içeriye girilemeyecek durumda olduğunu gördük. Hasar alan evlerin olası başka bir depremde göçebilecek bir durumda olmasıyla karşı karşıyayız. Hasar gören evlere çadır dağıtılarak kurulumu yapıldı. Ancak bu konuda bir aksama görülüyor. Çok sayıda hasarlı ev var. Ancak çadır sayısı kısıtlı. Bu kadar lokal bir meselede devletin çok daha hızlı bir şekilde işi çözebiliyor olması lazım" dedi.

AFAD çadırlarının adaletsiz bir şekilde dağıtıldığı yönünde duyumlar aldığını aktaran Milletvekili Özel, "Bir gerçek var; deprem oluyor, bir hasar oluşuyor, bir afet oluyor herkes gelip gidiyor. Sonrasında Türkiye'de hem siyasi gündem hem de olağan dışı olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki deprem sonrası unutulup gidiyor. O nedenle bu tür konularda devletin şefkatli elinin daha hızlı ve adil ulaştırması gerekiyor. Burada yaptığımız incelemede bir çok kişi çadır dağıtımının adaletsizliğinden bahsetti. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Devlet böyle günlerde gücünü hızla, adaletle ve hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde hizmet vermesi lazım. Kamu görevlileri ile görüşüp yaşanan bu aksaklığın giderilmesini talep edeceğiz. Manisa ve mahalleleri depreme ne kadar hazır? Birinci deprem kuşağı içerisinde olan bir yerde depremde hep kıyısından geçiyoruz. Yine büyük bir faciayı kıl payı atlattık gibi görünüyor. Ama bir sonraki olmadan önce bu işlere tedbir almak gerekir. Devlet olmak demek, taziye evine gidip yas evinde ağlamak değildir. Taziyeyi ve yası ortaya çıkaracak olan durumlara karşı tedbir almak demektir. Yas evine gidip ölenle birlikte ağlamak olsa olsa sadece bir komşu taziyesinden ileriye gidemez. Devlet olmak demek daha farklı bir gücün gösterilmesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

(Adem Şahin/İHA)