CHP'li Özel'den Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Enis Berberoğlu da, halkın seçtiği milletvekillerinin de bu saray rejiminin baskısına, zulmüne 'hayır' diyen herkes emin olsun, biz güçlüyüz, biz kazanacağız' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Enis Berberoğlu da, halkın seçtiği milletvekillerinin de bu saray rejiminin baskısına, zulmüne 'hayır' diyen herkes emin olsun, biz güçlüyüz, biz kazanacağız" dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulunda CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Milletvekilimiz Enis Berberoğlu hakkında bu karar duruşmasında müebbet hapis cezası verilip, daha sonraki indirimle 25 yıla çevrilmiştir. Kendisi temyiz aşaması varken, Anayasa'nın milletvekillerinin tutulması, tutuklanması ile ilgili güvenceleri ortadayken tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bütün dünya ve Türkiye kamuoyu biliyor ki bu davanın savcısı da, hakimi de, müdahili de, müdahale edeni de aynı kişidir. Bu dava saray rejiminin kendisine 'hayır' diyen milyonlara karşı yürüttüğü davadır. Enis Berberoğlu da, halkın seçtiği milletvekillerinin de bu saray rejiminin baskısına, zulmüne 'hayır' diyen herkes emin olsun, biz güçlüyüz, biz kazanacağız" dedi.

TBMM Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, milletvekilleri arasında yaşanan tartışmalardan dolayı oturuma 15 dakika ara verdi. CHP milletvekillerinin büyük çoğunluğu MYK toplantısına katılmak üzere Genel Merkeze gitti.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)