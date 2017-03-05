CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'CHP'nin içinde terör örgütü ile toplu iğnenin başı kadar irtibatı olan hiçbir milletvekili yok' diyerek tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP'nin içinde terör örgütü ile toplu iğnenin başı kadar irtibatı olan hiçbir milletvekili yok" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu teşkilatı tarafından düzenlenen 'Anayasa Değişikliği ve Referandum Süreci' konulu konferansa katıldı. Turgutlu Mesadet Özcan Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan Özgür Özel, "Ülkemiz için son derece hassas bir tercih dönemi ile karşı karşıyayız. Bütün yurttaşlarımız, bütün seçmenlerimiz, ülkemizin geleceğine dair çok önemli bir karar verecek. Bu verilecek karar, ülkeyi özgürlükler açısından, demokrasi açısından ve ekonomi açısından önemli bir yol ayrımına getiriyor. 16 Nisan günü biz ülkenin rejiminin değiştirilmesine karşıyız. Bu ülkeyi seven, geleceğini felakete sürüklemek istemeyen herkesin en doğru, en hayırlı kararı vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'da vatandaşlara hitap ederken, "CHP içinde Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen çok milletvekili var, ön seçimlerle gelmiş. PKK'yı destekleyen milletvekilleri var, DHKP-C'li milletvekilleri var" sözlerine de cevap veren Özgür Özel, "Türkiye'nin diplomasisini her gün rezalete bulaştıran partinin, bu işi beceremeyenler zincirinin son halkası Dışişleri Bakanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bahsettiğin terör örgütünün yanından, yakınından geçmiş, o terör örgütü ile toplu iğnenin başı kadar irtibatı olan hiçbir milletvekili yok. Varsa çıkıp sen açıkla" dedi. Özel, bu kişileri açıklamaması durumunda Çavuşoğlu'nun müfteri olacağını savundu.

(İlker Uyar / İHA)