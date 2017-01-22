CHP'li Özel: Anayasa değişikliğini AYM'ye götüreceğiz

Ana muhalefet partisi CHP, referandum sınırı olan 330 ‘kabul’ oyunu aşarak TBMM’den geçen anayasa değişikliğine karşı harekete geçti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te kabul edilen anayasa değişikliği paketinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından iptal edilmesi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.
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