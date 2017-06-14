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CHP'li Meclis Üyesi Çapar'a disiplin cezası
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CHP'li Meclis Üyesi Çapar'a disiplin cezası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Büyükşehir Belediyesinin Bekilli ilçesi Meclis Üyesi Bekir Çapar'a, AK Parti'yi övdüğü ve il başkanından habersiz televizyonlara çıkıp açıklama yaptığı gerekçesiyle, partisi tarafından iki yıl uzaklaştırma cezası verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Büyükşehir Belediyesinin Bekilli ilçesi Meclis Üyesi Bekir Çapar'a, AK Parti'yi övdüğü ve il başkanından habersiz televizyonlara çıkıp açıklama yaptığı gerekçesiyle, partisi tarafından iki yıl uzaklaştırma cezası verildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi bütçe görüşmelerinin sürdüğü dönemde, CHP İl Başkanından izinsiz yerel televizyonlara çıkıp açıklamalarda bulunan Bekir Çapar, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Kesin ihraç sebebinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı övdüğü, CHP'li Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Başkafa'yı da eleştirdiği ileri sürülerek kesin ihracı istenen CHP Büyükşehir Meclis üyesi Bekir Çapar hakkında karar çıktı.
Bekilli Belediyesi'nin taşerona yönelik yaptığı bir ihalede, taşeron firmaya her işçi üzerinden fazladan 740 TL yatırıldığını öne süren Çapar, konuyu eleştirdiği ve bunun kabul edilebilir bir yanın olmadığını savunmuştu. Çapar, "Bekilli Başkanı, şeffaf, sosyal belediyecilik anlayışıyla ve bu yöndeki talebimi dikkate alınmaksızın, belediye başkanı ve parti ilçe başkanı tarafından 83 yaşındaki okur yazar olmayan kişiye şikayet dilekçesi hazırlatarak, imzalatarak şikayet edilmiş bulunmaktayım. Bu durumda CHP İl yönetimi hukuka ve usule uygunsuz davranarak, beni disipline sevk etmiştir. Disiplin kurulu bunu dikkate almamıştır. Kesin ihraç kararı almamıştır. Yüksek Disiplin Kurulu da geçici ihracıma karar vermiştir" diye konuştu.
İl Başkanın izinsiz yerel televizyon ve basın kuruluşlarına açıklama yapılmayacak talimatının doğru olmadığını belirten Çapar, "Bekilli ilçenin sayın belediye başkanı yaptığı ödemelerle ilgili mecliste bilgi talebinde bulundum. Başkan bilgi vermemiştir. Talebimin sesli ve görüntülü kayda geçilmesi için başvurdum. Ancak belediyede görüntülü ve sesli kayıt cihazı bulunmadığı söylenerek talebim geri çevrildi. Bu çağda bu kafa önce Bekilli halkına, sonra Denizli CHP'li halkına ve Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yöneliktir. Ben göçmen kuşu değilim, geçici sürgünü kabul etmiyorum. Konu ile ilgili gereken hukuki süreci başlatıp mahkemeye başvuracağım" dedi.
(Medeni Topaloğlu /İHA)

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