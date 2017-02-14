Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
CHP'li Kadıgil'e 7 yıla kadar hapis istemi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

CHP'li Kadıgil'e 7 yıla kadar hapis istemi

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
CHP PM üyesi Saliha Sera Kadıgil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından düzenlenen iddianamede Kadıgil'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İddianamede, Kadıgil'in soruşturma aşamasında alınan ifadesine ve sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarına yer verildi. İddianamede, şüpheli Kadıgil'in paylaşımları nedeniyle atılı suçları işlediği belirtildi.

"KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ OLABİLECEK YETERLİLİKTE OLMASI"
"Halkı ırk ve bölge farklılıklarına dayanarak kin ve düşmanlığa tahrik" suçunun oluşabilmesi için kışkırtmanın farklı halk topluluklarını birbirine karşı düşmanlığa sevk etmesi ve "Kamu güvenliği" için tehlikeli olabilecek yeterlilikte olması gerektiğine dikkat çekilen iddianamede, bu nedenlerle bu suçun yasal unsurları ile oluştuğu kanaatine varıldığı anlatıldı.
Kadıgil, hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'a hakaret suçundan yargılandığı dava sonrası polis ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen Kadıgil, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sorgulanmış ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme, Kadıgil'i serbest bırakarak herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulamamıştı.
(Başak Akbulut / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Kaya saldırıya uğrayan kızı aradı
Tam 536 adet!
Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 32 ölü
Yusuf Erdoğan: Daha farklı bir Trabzonspor izleteceğiz
'Dur' ihtarına uymadı, polisi şehit etti
En güzel Sevgililer Günü hediyesi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Emeklilik yaşı bekleyenlere müjde geldi
Emeklilik yaşı bekleyenlere müjde geldi
İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı!
İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı!
Ukranya açıkladı! O üsse el koyduk
Ukranya açıkladı! O üsse el koyduk
Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi
Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi
Atilla Taş'a kötü haber! İki isimde ByLock çıktı
Atilla Taş'a kötü haber! İki isimde ByLock çıktı
Şehit kızından ağlatan mektup!
Şehit kızından ağlatan mektup!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Kaya saldırıya uğrayan kızı aradı
Bakan Kaya saldırıya uğrayan kızı aradı
Tam 536 adet!
Tam 536 adet!
Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 32 ölü
Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 32 ölü
Yusuf Erdoğan: Daha farklı bir Trabzonspor izleteceğiz
Yusuf Erdoğan: Daha farklı bir Trabzonspor izleteceğiz
'Dur' ihtarına uymadı, polisi şehit etti
'Dur' ihtarına uymadı, polisi şehit etti
En güzel Sevgililer Günü hediyesi
En güzel Sevgililer Günü hediyesi
CHP'li Kadıgil'e 7 yıla kadar hapis istemi
CHP'li Kadıgil'e 7 yıla kadar hapis istemi
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
Gaziantep'te kardeş kavgası: 1 ölü
Gaziantep'te kardeş kavgası: 1 ölü
Hırsızlar girmesin diye kapıya bağladığı köpeği de çaldılar
Hırsızlar girmesin diye kapıya bağladığı köpeği de çaldılar
Yeni hava durumu 34 ilde kar uyarısı! İstanbul'da saatlik...
Yeni hava durumu 34 ilde kar uyarısı! İstanbul'da saatlik...
Kapıya asılan Türk bayrağını çaldılar
Kapıya asılan Türk bayrağını çaldılar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English