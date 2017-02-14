14.02.2017 11:04 CHP'li Kadıgil'e 7 yıla kadar hapis istemi

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. CHP Parti Meclisi (PM) üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

CHP PM üyesi Saliha Sera Kadıgil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından düzenlenen iddianamede Kadıgil'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İddianamede, Kadıgil'in soruşturma aşamasında alınan ifadesine ve sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarına yer verildi. İddianamede, şüpheli Kadıgil'in paylaşımları nedeniyle atılı suçları işlediği belirtildi.



"KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ OLABİLECEK YETERLİLİKTE OLMASI"

"Halkı ırk ve bölge farklılıklarına dayanarak kin ve düşmanlığa tahrik" suçunun oluşabilmesi için kışkırtmanın farklı halk topluluklarını birbirine karşı düşmanlığa sevk etmesi ve "Kamu güvenliği" için tehlikeli olabilecek yeterlilikte olması gerektiğine dikkat çekilen iddianamede, bu nedenlerle bu suçun yasal unsurları ile oluştuğu kanaatine varıldığı anlatıldı.

Kadıgil, hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'a hakaret suçundan yargılandığı dava sonrası polis ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen Kadıgil, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sorgulanmış ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme, Kadıgil'i serbest bırakarak herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulamamıştı.

(Başak Akbulut / İHA)

