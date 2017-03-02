CHP'li İnce: 'Ne evet diyen ne de hayır diyen teröristtir'

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, anayasa referandumuyla ilgili, 'Ne evet diyen terörist ne de hayır diyen teröristtir. Biz olaylara böyle bakmıyoruz. Bu demokrasi meselesidir. İnsanların tercihi hangi yönde ise saygı duyarız' dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, anayasa referandumuyla ilgili, "Ne evet diyen terörist ne de hayır diyen teröristtir. Biz olaylara böyle bakmıyoruz. Bu demokrasi meselesidir. İnsanların tercihi hangi yönde ise saygı duyarız" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, beraberindeki Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve Bartın Milletvekili Muhammed Rıza Yalçınkaya ile CHP Van İl Başkanlığını ziyaret etti. İnce, elektrik kesintilerine tepki göstererek, "Van'da elektrik yoksa ampule de gerek yoktur. O zaman bu şehirde ampulleri sökmek lazım. Adını büyükşehir yapmakla büyükşehir olunmuyor. 2017 yılında hala elektrik yoksa bir kentin, düştüğümüz durumu düşünün. Burada sayın valiye ve hükümete sesleniyorum. Nedir bu rezalet, biz geldiğimizde mi kesiyorsunuz? Yoksa sürekli mi kesiyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Elektriklerin kesik olmasının sebebi nedir?" dedi.



"TÜRKİYE'YE 300 MİLLETVEKİLİ FAZLA BİLE"

Referandum için 'evet' diyenlerin de 'hayır' diyenlerin de bu ülkenin vatandaşı olduğunu ifade eden İnce, "Ne evet diyen terörist, ne de hayır diyen teröristtir. Biz olaylara böyle bakmıyoruz. Bu demokrasi meselesidir. İnsanların tercihi hangi yönde ise saygı duyarız. Tabii biz parti olarak insanlarımıza doğrusunu anlatmaya çalışacağız. Hükümet yetkilileri meydanlarda şöyle söylüyor; 'evet' çıkarsa terör bitecek, ekonomi güçlenecek, güçlü Türkiye olacağız. Bu 18 maddenin içinde hangisi ekonomiyi güçlendirecek? Hangi madde terörü bitirecek? Maddeyi açıklasınlar. Amerikan Birleşik Devletlerinin nüfusu 300 milyondur. Amerika'daki milletvekili sayısı 435, Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 80 milyon, milletvekili sayısı 550'dir. Şimdi bunu 600 yapacağız. Aslında bu sayı 650'ye ulaşacak. Çünkü 600 milletvekili, aynı milletvekili statüsünde Cumhurbaşkanı yardımcıları var. Milletvekillerinden bakan olmayacak, bakanlar dışarıdan olacak. Türkiye'ye 300 milletvekili fazla bile, niye 650 yapıyoruz" diye konuştu.

Yeni sistemde hükümete gensoru verilemeyeceğini anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Sözlü soru yok. Yani ben Van ile ilgili bir soru soracağım, ama getirilmek istenen sistemde biz bu soruyu soramayacağız. Partili Cumhurbaşkanı olacak. Bakın bu yanlıştır. Geçmişte ülkede bir felaket olduğu zaman Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'nde parti başkanlarını çağırırdı. Millete güven verirdi. Partili Cumhurbaşkanı olunca sadece ve sadece kendisine oy verenleri temsil eder. Oysa Cumhurbaşkanı milleti temsil etmesi gerekiyor. Bir kişi hem partinin başkanı, hem devletin başkanı olursa, bu doğru olmaz. Ben milletimizin bu referandumda 'hayır' vereceğine inanıyorum".



"1924'TE ATATÜRK'E BÖYLE BİR YETKİ VERİLMEK İSTENMİŞ"

Cumhurbaşkanının tek başına olağanüstü hal ilan edebileceğini söyleyen İnce, "Büyükşehir Yasasını iptal edebilir. Van'ı Bitlis'e bağlayabilir. Böyle bir şey olamaz. Bir faniye bu yetkiyi vermememiz lazım. 1924'te Atatürk'e böyle bir yetki verilmek istenmiş, fakat milletvekilleri karşı çıkıyor. Kimseye bu yetki verilmez. Bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı değildir. Bizim derdimiz Tayyip Erdoğan değil, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çocuklarımızın geleceğidir" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'a da tepki gösteren İnce, "Bakın bu sistemle birlikte başbakanlık kaldırılıyor ve Binali Yıldırım'da kendini yok etmek için meydanlarda geziyor. Dünya siyaset tarihinde bunun bir örneği yok. Bizim bin yıllık tarihimizde hep ikinci adamlar vardır. Bu ülkeye hep ikinci adam gerekiyor. Onun için ben Vanlı kardeşlerimin bu referandumda 'hayır' diyeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

İnce ve beraberindekiler, daha sonra Hastane ve Cumhuriyet caddeleri üzerindeki esnafı ziyaret ederek, referandum için destek istedi.