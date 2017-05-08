CHP'li İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Dünyayı dar ederim

CHP'li Muharrem İnce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saray düzenine muhalefet edersen dış mihrakların, basiretsiz CHP yönetimine muhalefet edersen sarayın adamısın! Alayınıza Hayır! Bana Sarayın talimatıyla hareket ediyorsun diyen kişinin alnını karışlarım, dünyayı dar ederim, basiretsizliğinizi iftirayla kapatamazsınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray düğmeye bastı, bazı milletvekili arkadaşlarımız da buna alet oldu" demişti ve CHP'de Selin Sayek Böke'nin istifasıyla yükselen tansiyonun ardından 'muhaliflere' yönelik şimdiye kadarki en sert ifadeyi kullanmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise, parti yönetimini eleştiren milletvekillerini kastederek, "Arkadaşlarımız tuzağa düştü" demişti.