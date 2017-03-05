CHP'li İnce'den Almanya'ya tepki

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Almanya'da iki bakanın programlarının iptal edilmesini eleştirerek, 'Alman Hükümeti'nin bu tutumu faşistçe bir tutumdur kınıyorum' dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Almanya'da iki bakanın programlarının iptal edilmesini eleştirerek, "Alman Hükümeti'nin bu tutumu faşistçe bir tutumdur kınıyorum" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bandırma'da büyük bir ilgiyle karşılanan İnce'ye CHP'li Balıkesir Milletvekilleri Namık Havutça, Mehmet Tüm, Ahmet Akın'ın yanı sıra Belediye Başkanları ve parti il ve ilçe başkanları eşlik etti. Milletvekili İnce konuşmasına başlamadan önce sahnede bulunan kürsünün önüne asılmış Türk Bayrağı'nı "Bayrak Kanunu"na aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırttı. Başbakan Binali Yıldırım'a atıfta bulunan İnce, "Çanakkale Köprüsü ile ilgili konuşuyor. Çanakkale geçilmez dediler geçiyoruz diyor. Çanakkale geçilmezi sana demediler be mübarek. İtalyanlara, İngilizlere dediler. Sen neden üstüne alınıyorsun?" dedi.

Evet diyenlerin de hayır diyenlerin de terörist olmadığını ifade eden İnce, "Evet diyenler bu memleketin evladıdır. Bizim komşumuzdur, akrabamızdır, kardeşimizdir. Hayır diyenler komşumuzdur, akrabamızdır, kardeşimizdir. Evet diyenler de, hayır diyenler de bu memleketin evladıdır "dedi.

16 Nisan'da evet çıktığı takdirde mecliste gensoru olmayacağını, milletvekillerinin sözlü soru sorma hakkı olmayacağını savunan İnce, AK Parti Balıkesir Milletvekillerini meydanda tartışmaya çağırdı. Milletvekili ince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için öngörülen 600 milletvekilinin ABD ve Rusya'nın nüfusları ile Türkiye'nin nüfusları karşılaştırıldığında çok olduğunu, Türkiye'ye 300 milletvekilinin yeteceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da referandum çalışması yapmasının engellemesi konusuna da değinen İnce, "Geçtiğimiz günlerde Bekir Bozdağ Almanya'da konuşma yapacaktı. Alman Hükümeti iptal etti. Alman Hükümeti'nin bu tutumu faşistçe bir tutumdur kınıyorum. Gitsin propagandasını yapsın" dedi.

(İbrahim Aldemir / İHA)