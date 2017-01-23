CHP'li Gök'ten Meclis'in tatile girmesine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Levent Gök, 'Bu açık tabloya rağmen, AKP grup önerisinin hemen oylanması suretiyle alınan tatil kararı sakatlanmıştır. Bu karar yok hükmünde bir karardır' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Levent Gök, "Bu açık tabloya rağmen, AKP grup önerisinin hemen oylanması suretiyle alınan tatil kararı sakatlanmıştır. Bu karar yok hükmünde bir karardır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gök, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gök, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 7 Şubat'a kadar tatile girmesine ilişkin AK Parti grup önerisinin Meclis'te yapılan oylamasında Anayasa ve iç tüzüğe aykırı durumla karşı karşıya kalındığını öne sürerek, TBMM'de milletvekillerinin mükerrer oy kullanmasına tanık olduklarını iddia etti. Gök, "Anayasa'nın 96. maddesine göre Meclisimizin toplantı yeter sayısı, milletvekili sayısının üçte biridir, yani 184 kişidir. Bu Anayasa'nın amir hükmüdür. Dünkü AKP grup önerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin talep etmesi üzerine, yapılan oylamada iktidar partisinden 157'sinin elektronik sistemle oy kullandığı, 9'unun pusula gönderdiği belirlenmiştir. Bu oylama sonucu açıklanmadan önce Divan Katibi Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, mikrofonlardan duyulduğu gibi, oturumu yöneten Ayşenur Bahçekapılı'ya hitaben 'Sayın Başkan elektronik sistemle oy pusulalarını karşılaştırın' uyarılarına rağmen, Ayşenur Bahçekapılı'nın hızlıca bir şeklide buna riayet etmeden hem elektronik hem de kendisine verilen pusulaları birleştirmek suretiyle bulduğu rakamı ilan etmesiyle toplantı yeter sayısının var olduğunu ifade etmiş, hemen akabinde AKP grup önerisini oylatmak suretiyle Meclis'in tatil edildiğini duyurmuştur" ifadelerini kullandı.

Sisteme 157 milletvekili girdiğini ve 9 milletvekilinin oy pusulası gönderdiğini ifade eden Gök şunları söyledi:

"Yaptığımız incelemede 5 AKP milletvekilinin aynı zamanda hem elektronik sisteme girdiği hem de yazılı pusula gönderdiği tespit edilmiştir. 5 AKP milletvekili mükerrer oy kullanmıştır. Bu 5 mükerrer oy düşüldüğünde toplantı yeter sayısının o anda 161 kişi de kaldığı açıkça görülmektedir. Bu açık tabloya rağmen, AKP grup önerisinin hemen oylanması suretiyle alınan tatil kararı sakatlanmıştır. Bu karar yok hükmünde bir karardır. Sahte, mükerrer oylarla tanzim edilen bir kararın geçerliliği yoktur. Bu tablo Meclisimizin itibarına büyük gölge düşürmüştür. AKP grup önerisi, Meclis'in tatil olması önerisi açıkladığımız bu gerekçeyle Meclis kararına dönüşmemiştir. Meclis kararına dönüşmediği için Meclisimizin bugün ve yarın toplanması gerekir. Bu tablodan TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Grup Başkanvekili Naci Bostancı'yı, rahatsız olmasına karşı görüşemedim ama görüşme talebimi ilettim, Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'a, şu anda Meclis Başkanımıza vekalet eden Ahmet Aydın'a vermek suretiyle görüşlerimizi paylaştık."

Gök, Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'dan istifa etmesini beklediklerini söyleyerek, Bahçekapılı'nın tüm güvenilirliğini yitirdiğini öne sürdü.

KHK ile ilgili olarak, Olağanüstü Hal Komisyonu'nun kurulduğunu hatırlatan Gök, şunları kaydetti:

"Bu komisyonun kurulması nedeni, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ve sayıları 80-100 bin olduğu tahmin ettiğimiz bireysel başvuruların önünü kesmek. Anayasa Mahkemesi bu konuda sıkışmış durumda. Başvurulara cevap verebilecek kapasiteyi şu anda Anayasa Mahkemesi oluşturabilmiş değil. Dolayısıyla Olağanüstü Hal ile ilgili itirazları inceleme komisyonu, Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak başvuruların engellenmesi amacıyla oluşturulmuş bir komisyon olarak gözüküyor. Komisyon 7 üyeden oluşacak. Üyelerden 3'ü Başbakan, birini Adalet Bakanı, birini İçişleri Bakanı belirleyecek, bir de Yargıtay ve Danıştay'dan birer hakim gelecek. Yani yeni bir ihdas edilen komisyon. Bu komisyon kendisine yapılan başvuruları inceleyecek. Bilgi toplayacak. Böyle bir komisyonun yasada yeri yok."

CHP'nin nasıl bir kampanya izleyeceği konusunda ise Gök, "Gençlerle, Türkiye'nin önde gelen akademisyenleriyle çok yoğun çalışma yürütülüyor. Bu kampanyada Anayasa değişikliğine, Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımızın katılımı ve özellikle hangi nedenlerden dolayı 'hayır' deneceğinin iyi anlatılması çalışma yürütülüyor. İl başkanlarımızı, parti meclisini toplayacağız. Herkes her yerde olacak. Birebir yurttaşlarımızla yüz yüze kampanyayı yürütmek suretiyle, sandık güvenliğini düşünen bir anlayışla, oyların değiştirilmesini önleyen bir anlayışla örgütlenmeyi planlıyor ve yapıyoruz" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)