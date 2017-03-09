CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı

CHP Milletvekili Faik Tunay, parti yönetimine çattı, referandumda "evet" oyu kullanacağını söyledi. Farklı kesimleri kucak açmak için CHP'ye davet edildiğini; ancak kazın ayağının böyle olmadığını sonradan gördüğünü ifade eden Tunay, parti yönetimin oylarını artırmak istemediğini, muhalefeti tercih ettiğini ileri sürdü.

Faik Tunay, İstanbul'da Beykoz Evet Platformu'nun düzenlediği toplantıda konuştu. 16 Nisan'daki referandumda "evet" oyu kullanacağını söyleyen Tunay, CHP'nin farklı kesimlere kapı aralayarak oylarını artırmak yerine muhalefeti tercih ettiğini söyledi. İşte Tunay'ın o referandum sözleri:

"CHP'ye davet edildiğimde buyurun CHP varsa herkes için var, kapılarımızı farklı insanlara açıyoruz dediler ama gel gör ki partiye girdiğimizde kazın ayağının öyle olmadığını gördük. Tabiri caizse anamızı ağlattılar. Bizim için bir sürü dedikodu çıkardılar, on yaptılar bunu yaptılar. Niye? Çünkü biz kalıba uymadık. Biz klasik bir partili gibi davranmadık.

"CHP MUHALEFETİ TERCİH ETTİ"

Ben bir tek şey hedeflemiştim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken. Bu parti 50-60 senedir iktidar olamıyor. Milletten onay alamıyor. Farklı kesimlere açılmak lazım. Samimi davranmak lazım, oyları artırmak lazım. Ama gördük ki öyle düşünmüyorlar. Onlar muhalefette olmaya alışmışlar. Bugün de referandum sürecinde, yaygaralar koparılıyor. İşte diktatörlük geliyor, sistem değişiyor, cumhuriyet yıkılıyor. Bunların böyle olmadığını, dilimin döndüğünce size anlatacağım."