CHP'li Eren Erdem'e cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Militanlık gömleğini üzerine giymiş bir milletvekili yaptığı bir açıklamada, 'Katar'a niçin insansız hava aracı gönderiyorsunuz?' diyor. Biz Katar'a da insansız hava aracı göndeririz, bizimle beraber müttefik olan ve dünyada insanlığı, barışı sağlayabilecek her ülkeye ürettiğimiz her aracı ihraç edebilme kabiliyetine sahip bir ülke ve milletiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının 178. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törene katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Biz insansız hava uçaklarımız artsın, insansız keşif uçaklarımız artsın, zırhlı araçlarımız artsın, evlatlarımızın terörle karşı karşıya kaldığında onun emniyeti en yüksek noktada olsun diye gayret gösterirken, bu meseleyi maalesef küçük zihinleriyle, budala akıllarıyla beraber farklı yönlere çevirmeye çalışanları tarihin her döneminde olduğu gibi ibretle takip ediyoruz. Sabah insansız hava araçlarımızın Tunceli'deki operasyonunu takip ederken göğsümüz kabardı. Her türlü imkanı kullanan güvenlik kuvvetlerimiz, insansız hava araçlarının imkanlarını da kullanmaktadır. Biz hangi günlerden geçtiğimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.



"BİZ KATAR'A DA İNSANSIZ HAVA ARACI GÖNDERİRİZ"

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Katar'a gönderilen insansız hava araçlarına yönelik sözleri ile ilgili soru üzerine Soylu, "Bugün maalesef militanlık gömleğini çıkarmamış bazı milletvekilleri var. Bunu açık söylüyorum. Türkiye terörle mücadele ederken bir insansız hava aracı alabilmek için çektiği sıkıntıları, insansız hava aracının bozulduğu zaman tamir edilebilmesi için gönderdiği ülkelerden gelmesini beklediği durumları unutmuş değiliz. Maalesef militanlık gömleğini üzerine giymiş bir milletvekili yaptığı bir açıklamada, 'Katar'a niçin insansız hava aracı gönderiyorsunuz?' diyor. Biz Katar'a da insansız hava aracı göndeririz, bizimle beraber müttefik olan ve dünyada insanlığı, barışı sağlayabilecek her ülkeye ürettiğimiz her aracı ihraç edebilme kabiliyetine sahip bir ülke ve milletiz. Ama dertleri başka. Dertleri Türkiye'nin üretim kabiliyetlerini bertaraf edebilmek, bizi bu büyük politika çerçevesinde küçük siyasi akıllarının esiri haline getirebilmektir. Büyük düşünmeye devam edeceğiz. Bu siyaset fersudeleri ile uğraşacak ne zamanımız ne de anlayışımız var" açıklamasında bulundu.

1 Ocak 2017'den itibaren insansız hava araçları ile 62 hedef, 84 sığınak tespitinin yapıldığını ve bu araçların 86 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağladığını belirten Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu üstünlüğümüzün olmasını istemeyenlere cevabımız; istikametimizde dimdik yürüyeceğimizdir. Çok yakında 3'ü silahlı, 2'si silahsız olmak üzere 5 insansız hava aracının alımı yapılarak teşkilatımızın emirlerine verilecektir. Zırhlı araç noktasında 2 bin 400 civarında zırhlı aracımız ülkemizin dört bir yanında terör ve suçla mücadele etmektedir. Yıl içerisinde yaklaşık 900 civarında zırhlı aracın alımı hedeflerimiz arasındadır. Bu yıl jandarmamıza 5 bin subay ve astsubay, 12 bin uzman erbaş alımı yapılmıştır. Ayrıca 3 bin 700 subay ve astsubay ve 12 bin uzman erbaş alımı da devam etmektedir."



"YIL BAŞINDAN BU YANA PİYASA DEĞERİ 431 MİLYON OLAN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ"

Uyuşturucu ile mücadele noktasında da jandarmanın başarılı operasyonlara imza attığını vurgulayan Soylu, "Yaklaşık 10 bin personelin katılımı ile Diyarbakır Lice'de narkoterör operasyonu yapılmış ve PKK/KCK'nın en büyük gelir kaynağı uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulmuştur. Sadece bu operasyonda 2.5 ton esrar maddesi, 346 bin kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Sadece yılbaşından itibaren Türkiye genelinde jandarmanın yaptığı 3 bin 532 adet uyuşturucu operasyonlarında toplam 4 bin 879 kişi gözaltına alınmıştır. Bu operasyonlara ilişkin uzun bir listemiz var. 53 ton esrar, 703 kilogram eroin, 163 bin adet tablet, 16 bin 765 extacy ve 3 milyon 747 bin kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Bunların toplam piyasa değeri ise 431 milyondur. Şu anda jandarma teşkilatımızın kahraman personeli, 553 timden oluşan yaklaşık 800 bin 300 personelin katılımı ile 3 büyük, 145 orta ve küçük çaplı operasyon gerçekleştirmektedir. 2017'de yoğun kış şartlarında evlatlarımız 8 büyük, 74 orta olmak üzere 9 bin 71 operasyona çıkarak teröristlere göz açtırmamışlardır. Kato'da 57 gündür devam eden bin 200 personelin katılımı ile şuana kadar tespit edilen 112 mağarada teröristlere ait en büyük ikmal ve depoları ele geçirilmiştir. Bütün bunlar Türkiye'nin istikrarı, büyümesi ve gelişmesinden bağımsız işler değildir" diye konuştu.

Türkiye'nin büyüme rakamları bakımından dünyada 3. sırada olduğuna dikkat çeken Soylu, "Bu heyecan, gelişme bütün kurumlarımıza yansımaktadır. Türkiye bugün terörle mücadelesini rastgele değil, belli ilkeler çerçevesinde sergilemektedir. İlk ve en önemli ilkemiz hukukun üstünlüğünden taviz vermemektir. Dünyada giderek yükselen güvenlikçi yaklaşımın hukuktan ve demokrasiden ayrılmaması lazım geldiği bizim en önemli ilkemizdir. Ülkemizin bu konuda hukuk ve demokrasiden yana almış olduğu tavır nettir. Bugün terörle mücadelede takip edilen bir diğer ilkemiz de koordinasyondur. Özellikle 1990 ve 2000 arasındaki terörle mücadelede kurumlar arası uygulama farklılığı ve koordinasyon eksikliğinin bugün elde ettiğimiz tecrübeler çerçevesinde tamamen önüne geçmiş durumdayız. Bugün terör operasyonlarında askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucumuz tam bir uyum ve iş birliği içerisinde hareket etmektedir. Bu da beraberinde başarıyı getirmektedir" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığının 178. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve çok sayıda personel katıldı. Törende bir ilk yaşanarak, tören birliği Bakan Soylu'yu yeni tören birliği kıyafeti ile karşıladı. Soylu, tören kıtasını selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tebrik mesajları ile devam etti. Ardından ise Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesi okundu ve tanıtım filmi gösterildi. Jandarma Genel Komutanlığı Orkestrasının konseri ile tören sona erdi.

(İlker Turak - Ömer Çetin / İHA)