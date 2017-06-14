CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı! 25 yıl hapis

CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu hakkında son dakika karar gündem oldu. Enis Berberoğlu için 25 yıl hapis cezası verildi. Enis Berberoğlu için MİT TIR'ları davasında çıktı.

Mahkeme Berberoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Duruşmada ilk olarak Enis Berberoğlu için müebbet kararı verildi. Daha sonra bu iyi halden ötürü 25'yıla indirildi. Enis Berberoğlu tutuklandı.

KAÇMA İHTİMALİNE KARŞI TUTUKLANDI

Heyet, Berberoğlu'nun HTS kayıtları, Can Dündar'ın kitabında geçen beyanları dolayısıyla işlediğinin sabit olduğu anlaşılan suç dolayısıyla hükmolunan cezasının haddi itibarıyla, kaçacağı ve saklanacağı hususunda somut emarelerin bulunması nedeniyle tutuklanmasına kararlaştırdı.

SEÇME VE SEÇİLME HAKKI DA ALINDI

Mahkeme heyeti, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezası mahkumiyetinin sonucu olarak seçme, seçilme ve diğer siyasi haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verdi.

MALTEPE CEZAEVİNE GÖTÜRÜLECEK

Mahkeme casusluk maksadıyla açıklamak suçundan mahkumiyetine karar verdi. Enis Berberoğlu, kararın hemen ardından adliye karakoluna götürüldü. Enis Berberoğlu Maltepe cezaevine gönderilecek.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu için alınan karar sonrası olağanüstü toplandı. CHP flaş bir karar alıp Meclis genel kurulunu terketti.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu bugünkü duruşmaya bir grup milletvekili ile hayli keyifli bir havada gelmişti.

ENİS BERBEROĞLU NEYLE SUÇLANIYOR?

Adana'da durdurulan mühimmat yüklü MİT TIR'larına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin olarak açılan davada CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, "Devletin gizli kalması gereken belgeleri casusluk amacıyla temin etme" iddiasıyla yargılanıyordu. Soner Yalçın, Enis Berberoğlu için "Cemaatin CHP imamı" iddiasında bulunmuştu. Enis Berberoğlu, MİT Tırlarına ilişkin görüntüleri Can Dündar'a vermekle itham ediliyordu. Dava devlet sırları sebebiyle gizli görülüyordu.

Enis Berberoğlu ile ilgili karar tam bir şok etkisi yarattı. Zira bugün mahkemenin böyle bir karar vermesi beklenmiyordu. Bu ihtimal vardı ancak kararın bugün çıkma ihtimali yok görünüyordu.

ENİS BERBEROĞLU : BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIM DEMİŞTİ

Enis Berberoğlu daha önceki duruşmada verdiği ifadede şunları söylemişti;

-"Suçlandığım konu doğru bir haberdir. Bu doğru haberin yazılması için, basılması için, yayılması için ne bedel gerekiyorsa siyasi olarak o bedeli ödemeye hazırım. Dilerim, umarım birkaç saat sonra yeniden birlikte oluruz. Olmazsak hiç problem değil, siz işinizi yapın biz de..."