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CHP'li Bingöl, hastaneye kaldırıldı
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CHP'li Bingöl, hastaneye kaldırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Kocaeli'de Adalet Yürüyüşü'nde aniden rahatsızlanarak yere düştü. Hastaneye kaldırılan Bingöl'ün yorgunluğa bağlı bitkinlikten hastalandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Kocaeli'de Adalet Yürüyüşü'nde aniden rahatsızlanarak yere düştü. Hastaneye kaldırılan Bingöl'ün yorgunluğa bağlı bitkinlikten hastalandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün 18'inci gününde Kocaeli'de bulunan Kartepe yokuşunu çıkarken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Bingöl'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen ilk bilgiye göre Bingöl'ün yorgunluğa bağlı bitkinlikten hastalandığı, acilde serum takıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

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