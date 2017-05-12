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CHP'li Bingöl'den kayyum açıklaması
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CHP'li Bingöl'den kayyum açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 'Mahkeme kararında hem tedbirin olmaması hem de istinaf yolunun açık olması nedeniyle CHP Bolu İl Yönetimine bir kayyumun atanması mümkün değildir' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Mahkeme kararında hem tedbirin olmaması hem de istinaf yolunun açık olması nedeniyle CHP Bolu İl Yönetimine bir kayyumun atanması mümkün değildir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, bugün bazı basın yayın organlarında Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin CHP Bolu İl Yönetimine 3 kişilik kayyum atadığına dair haberlerin yer alması üzerine yazılı açıklama yaptı. Bingöl açıklamasında, "Eylül 2016 tarihinde Bolu CHP İl Yönetimine kongre kararı alınması ve kayyum tayini için Bolu 2.Sulh Hukuk Mahkemesi'nce dava açılmıştır. 12 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 7. celsede mahkeme, Olağan Kongre takviminin açıklanmasına rağmen kayyum tayini yönünde karar vermiştir. Bu karara karşı kanun yolları (istinaf/temyiz) açıktır. Keza verilen kararda tedbir hükmü bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu kararın kesinleşmeden icra edilebilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
"Temyiz yolunun açık olduğu bu kararın kesinleşmesi için hukuki sürecin tamamlanması gerekiyor" diyen Bingöl, şunları kaydetti:
"Hukuki süreç tamamlanmadan bir kayyum görevlendirilemez. Mahkeme kararında hem tedbirin olmaması hem de istinaf yolunun açık olması nedeniyle CHP Bolu İl Yönetimine bir kayyumun atanması mümkün değildir. Söz konusu dava 6 aydan uzun süredir devam ediyor. Bu dava, 'Olağanüstü İl Kongresi' talebine yönelik bir davadır. Bunu başka yöne çekmek art niyetli bir tutumdur ve partiye zarar vermekten öteye gitmez. Temyiz yolu açık bir davanın sonuçlanmış gibi yansıtılması da doğru değildir. Ayrıca Bolu İl Yönetimindeki iki yönetici hakkındaki adli soruşturmayı yukarıda belirtilen dava süreci ile ilişkilendirmeye çalışmak, tamamen kötü niyetli ve yanıltmaya yönelik eylemlerdir. "
(Pelin Üzek /İHA)

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