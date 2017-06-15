CHP’li Bingöl: Bahçeli’nin açıklamasını kimse ciddiye almayacaktır

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından, partisinin Ankara Güven Park'ta başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 1. günü tamamlandı. CHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yürüyüş hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı değerlendiren Bingöl, "Son derece talihsiz, çirkin, tahrik edici bir açıklama. Burada hiç bir şekilde şiddete meydan vermeden bir demokratik hak kullanılıyor. Demokrasiye tahammülü olmayanlar işte böyle açıklamalar yaparlar. Bahçeli'nin yaptığı bu açıklamayı kimse ciddiye almayacaktır. Özellikle yürürken yol boylarında apartmanlarda Bahçeli'nin kullandığı işareti kullanarak yürüyüşe destek veren onlarca, yüzlerce vatandaşımızla karşılaştık. Kışkırtan tahrik içeren açıklamaların hiç bir önemi yoktur. Sayın Bahçeli'nin zihniyetini göstermesi açısından da önemlidir” diye konuştu.

'24 GÜNÜN SONUNDA MALTEPE CEZAEVİ'NE ULAŞILACAK'

Bugün başlatılan yürüyüşün yaklaşık 434 kilometre süreceğini ve günde 17 ila 18 kilometre yol kat edilmesinin planlandığını ifade eden Bingöl, "Yarın 3 ayrı noktada yaklaşık 5'er kilometrelik mesafelerle molalar vereceğiz. Planlamaya göre 24 günün sonunda Maltepe Cezaevi'nin önüne varmış olacağız. Sayın Berberoğlu bir başka cezaevine taşınırsa yürüyüşümüzün sonlanması o cezaevine kadar sürecek. Sadece Ankara'da Adalet Yürüyüşü gerçekleştirmedik. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde bütün örgütlerimiz, diğer sivil toplum kuruluşlarının da verdiği desteklerle çok önemli etkinlikler düzenlediler. Yarından itibaren örgütlerimiz en az günde 4-5 farklı etkinlik yapacaklar" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI ARENADA DİKKAT ÇEKTİ'

Yapılan etkinliklerin Türkiye ile sınırlı olmadığını kaydeden Bingöl, yurtdışında gerçekleşecek etkinliklere ilişkin "Yurtdışı birliklerimizde aynı şekilde başladıkları ülkelerde o ülkenin meydanlarında, parlamento binalarının önlerinde tıpkı Türkiye'de olduğu gibi basın açıklamaları, yürüyüşler, oturma eylemleri yapacaklar. Pankartlı eylemleri Türkçe, Türkçe'nin yanı sıra diğer ülkenin kullandığı dille de Bütün Avrupa'da bu tür etkinlikleri yaygınlaştıracaklar. Uluslararası arenanın çok ciddi bir şekilde dikkatini çekti" dedi.