CHP'li belediye yolu genişletmek için ağaçları kesti

Edirne'nin Keşan ilçesi belediyesi tarafından Kurtuluş Caddesi'nde bulunan ağaçların yol genişletmesi nedeniyle kesilmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Edirne'nin Keşan ilçesi belediyesi tarafından Kurtuluş Caddesi'nde bulunan ağaçların yol genişletmesi nedeniyle kesilmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

CHP'li Keşan Belediyesi tarafından ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Kurtuluş Caddesi'nde kaldırım kenarlarında bulunan çok sayıda çınar ve süs ağacı, yol genişletmesi yapılacağı iddiasıyla sabah erken saatlerde kesildi. Ağaçların kesildiğini gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Yıllarca cadde üzerinde oturan yaşlı kadınların kesilen ağaçlar için ağlaması için ise dikkat çekti.



"YOL GENİŞLETMEK İÇİN KESMEK DURUMUNDA KALDIK"

Vatandaşların haber vermesi üzerine ağaçların kesildiği bölgeye gelen AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ise, vatandaşlardan konu hakkında bilgiler aldı. Keşan Belediye Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli personele ağaçların neden kesildiğini soran Boyalık, "Asırlık çınar ağaçlarının kesilmesi doğru değil" dedi. Bunun üzerine belediye yetkilisi de, "Yol genişletmek için kesmek durumunda kaldık. Yani durup dururken kesmedik. Burada yolu genişletmeye çalışıyoruz. Bunun için de bir yerden feda etmemiz gerekiyor" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Hüseyin Boyalık da, "Zaten burada bir kısım mülki mal. Diğer bölümler de kaldırım. Kaldırımı neden küçülteceksiniz? Bunun için 40 yıllık, asırlık ağaçları kesiyorsunuz. Bakın gidin orada ağlayan teyzelerimizi görün. Bırakın ağaç kalsın yolun ortasında. Siz bu ağacı kesemezsiniz" diye tepki gösterdi.



"HER ŞEYİ BİTİRDİLER, AĞACA MI GÖZ DİKTİLER"

Olaya tepki gösteren bir vatandaş ise, "Kim kesiyor bunları. Sebep ne ya. Yazık günah. Böyle bir şey olabilir mi? Kim kestiriyorsa gelsin buraya. Her şeyi bitirdiler, ağaca mı göz diktiler. Kim kestiyse gelsin bana açıklama yapsın. Belediye benim rahatımı düşünüyorsa, önce kaldırımlara çekilen araçları kaldırsın, kaldırıma açılan tezgahları kaldırsın, yolları yapsın. Hiç işi gücü yok, gelmiş ağaçları kesiyor" dedi.



"GEZİ PARKINDA 3 TANE AĞAÇ İÇİN BİR SÜRÜ OLAY ÇIKARDILAR, ŞİMDİ BİZ NE YAPALIM"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, "Cadde üzerindeki esnafımız ve vatandaşlarımızın araması üzerine buraya geldik. Burada bir ağaç katliamı olduğunu gördük. Şu anda başında bulunduğumuz ağaç, 40 yıllık bir çınar ağacı. Yine üst tarafta yaklaşık bir asırlık bir çınar ağacı kesilmiş. Burada iş görmez bir belediye, ben yol yapacağım, kaldırım yapacağım diye ağaç kesmektedir. Yine geçtiğimiz yıl ekilen ağaçları tekrar sökmüşler. Geçmişi korumayı beceremiyorlar, kalkıp yeniyi de bozuyorlar. Gezi parkında ağaç için bir sürü olaylar çıkardılar. Yazık ettiler bizim vatanımıza, insanlarımıza. Bir sürü insanın yaralanmasına, ölmesine, ailelerin üzülmesine sebep oldular ağaç yüzünden. Şimdi biz belediyeye ne yapmalıyız? 2019 yılında belediyeyi değiştireceğiz. Ağacımızı kesen, insanlara saygısı olmayan bir belediye ile işimiz yok. Kurtuluş Caddesinde yamalı yollar, olmayan kaldırımlar, ağaçların kesilmesi artık insanlarımızın canına tak etti. Bu insanlarımız bunu hak etmiyor" ifadelerini kaydetti.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Kesilen ağaçlar, daha sonra belediye ekiplerince kaldırılırken vatandaşlar uzun süre tepkilerini dile getirerek, başka ağaç kesilmemesini istedi. Öte yandan AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerini çağırarak, kesilen ağaçlar için Keşan Belediyesine cezai işlem uygulanması talebinde bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, gerekli notları alarak tutanak tutarken, Boyalık, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını da dile getirdi.

(Turgay Balcı /İHA)