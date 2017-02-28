CHP'li Başkan: Cumhurbaşkanının doğrularını dillendirdiğim için..

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, siyasette kavgadan yana olmadığını belirterek, 'Ben cumhurbaşkanının doğru yaptığı şeyleri dillendirdiğim için partimden ihraç edilmeye çalışılmış birisiyim. İktidar benim düşmanım değil' dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, siyasette kavgadan yana olmadığını belirterek, "Ben cumhurbaşkanının doğru yaptığı şeyleri dillendirdiğim için partimden ihraç edilmeye çalışılmış birisiyim. İktidar benim düşmanım değil" dedi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda 57 ülkenin başkonsolosu bir araya geldi. Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar'ın ev sahipliğinde bir araya gelen ABD, İsrail, Rusya, Japonya, Çin, İran gibi ülkelerin başkonsolosları toplantıda terör olaylarını ele aldı. İlçede yaşanan terör saldırılarını hatırlatan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, başkonsoloslara seslenerek, ülkelerinin Türkiye'ye terörle mücadele konusunda destek vermelerini istedi.

Başkan Hazinedar, "Beşiktaş iki terör saldırısı yaşadı. Türkiye'nin yaşadığı terör olaylarında ayrım yapmadan bütün terör örgütlerine karşı sizlerin destek vermesi çok önemli. Güçlü desteklerden bahsediyorum, sadece sözde değil. Çünkü Türkiye İslam ülkeleri içinde demokrasisiyle, seküler yapısıyla önder, örnek ve özel bir ülke. Türkiyeyi bu değerleriyle beraber dünya kaybetmemeli. Atatürk'ün Türkiyesi sadece bu topraklarda yaşayanlar için önemli değil. Terörize süreci gelişmesinin önündeki belki de en önemli kalkandır. Türk demokrasisi ve Türkiye'nin laik, demokratik ve çağdaş yapısı. Bu yüzden Türkiye'nin muhakkak farklı değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde bu yapısıyla Türkiye'nin gerekse Avrupa Birliği sürecinde gerekse demokrasi ile ilgili süreçlerde dünyada İslam ülkeleri içerisinde bu kadar özel bir yeri olan ülkenin daha fazla desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.



"İKTİDAR BENİM DÜŞMANIM DEĞİL"

"Siyasette kavgadan yana değilim" diyen Başkan Murat Hazinedar, "Ben cumhurbaşkanının doğru yaptığı şeyleri dillendirdiğim için partimden ihraç edilmeye çalışılmış birisiyim. Tezat gibi gözüküyor bazı şeyler. Ben 3'üncü köprüyü desteklediğim için, cumhurbaşkanının bazı şeylerini desteklediğim için partimden ihraç edilmeye çalışılmış birisiyim. Türkiye'de ortadan konuşmak, doğrularla yanlışları ayırmak biz siyasetçiler için bu iklimde çok zor. Ben inatla ve ısrarla doğrularla yanlışları ayırmaya çalışıyorum. Medeni, saygılı ilişkiler kurmaya çalışıyorum. İktidar benim düşmanım değil" ifadelerini kullandı.

