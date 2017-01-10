CHP'li Balbay'ın o sözleri kavga çıkardı

CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ın, Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik "Cin Ali" sözleri Meclis'i karıştırdı. AK Partililer, Balbay'ın bu sözlerine tepki gösterince araya Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın girdi. Aydın, Balbay'ın kürsüye vurarak konuşması üzerine birleşime ara verdi.

Meclis'teki tansiyon giderek yükseliyor.Yeni anayasa görüşmelerinin devam ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'liler ile AK Partililer bir kez daha birbirine girdi.

BALBAY'IN O SÖZLERİ KURULU GERDİ

CHP Milletvekili Mustafa Balbay, yeni anayasa değişikliği teklifinin geri çekilmesini istedi. Tek adam rejimlerinin çöktüğünü söyleyen Balbay, Türkiye'nin de buraya doğru yol aldığını ileri sürdü. Balbay'ın Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili sözleri ise tartışma yarattı.