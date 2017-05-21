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CHP'li Arıtman'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı
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CHP'li Arıtman'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

Eski CHP'li vekil Canan Arıtman, AK Parti'nin Olağanüstü Genel Kurula gittiğine dikkat çekerek, CHP'nin de içerisindeki sorunları kurultay ile çözebileceğini söyledi.

Eski CHP'li vekil Canan Arıtman, AK Parti'nin Olağanüstü Genel Kurula gittiğine dikkat çekerek, CHP'nin de içerisindeki sorunları kurultay ile çözebileceğini söyledi.
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman, AK Parti'nin olağan genel kurula gittiğine dikkat çekerek, CHP'nin de içerisinde sorunları kurultay ile çözebileceğini söyledi.

"2019 SEÇİMLERİNİ KAZANMAK İÇİN"
CHP'nin içinde her zaman bir kaos varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Arıtman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Derhal referandumda 'hayır' demiş olan aslında yüzde 50 üzerinde seçmen kitlesini umutlarını yitirmemelerini sağlamalıyız. Çünkü bu seçmenin yarısından fazlasının tercihi demokratik bir ülkede parlamenter sistemde yaşamak istiyoruz dediler. 2019'da en kötü ihtimalle bunun yaşama geçeceği umudunun topluma verilmesi lazım. Bu birleştirici görevde CHP'nin baş rolü oynaması gerekir. Hem bizim tabanımızda hem seçmen de en kötü ihtimalle 2019'da cumhurbaşkanlığı seçiminde o seçimi kazanabilme talebi vardır. Bunu görmek lazım, siyasi partiler daima tabanlarına ve seçmene bakarak siyasi rotalarını oluşturmaları gerekiyor. Burada görev Sayın Genel Başkan'a düşüyor. Bir kere önce fevkalade iyi dürüst bir insandır. Partili tarafında sevilen sayılan bir insandır. Referandum sürecinde elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Sadece Genel Başkan değil en sade üyeye kadar herkes tüm gücü ile çalışmıştır. Ancak kurultaya gidilmelidir" dedi.
CHP içerisinde bir kargaşa varmış gibi yansıtıldığını bunun da hem tabanı hem seçmeni huzursuz ettiğini dile getiren Canan Arıtman, CHP'nin demokratik bir parti olarak tabanının taleplerini yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK KISA BİR ZAMAN VAR İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ"
Parti içerisinde bir kaos ve kargaşa olmadığını ifade eden Arıtman, "Aslında olmayan kaos görüntüsünün ortadan kaldırılması lazım. Partinin önünü açmalıdır Sayın Genel Başkan. Demokratik kurultayımızı yapalım, herkes görüşünü belirtsin. Kurultay en yüksek karar organıdır. Ortak aklın kullanıldığı demokratik yöntemlerle karar alınan bir organdır. Bundan sonraki yol haritamız bu kurultay belirlemelidir. Ne başkanın ne de başkasının kişisel talebi olmamalıdır. Kurultayda lider seçilir, bunu yapmalıyız, bir an önce yola çıkmalıyız. Önümüzdeki zaman kısa, bu zamanı iyi değerlendirmek lazım. 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha 2 sene var ancak bu çok süratli geçecektir. Bu seçimin erkene alınması yüksektir bir an önce yol haritası belirlenmelidir. Görevlendirmelerin tamamlandığı bir CHP ile toplumun yüzde 50'sinden fazlasına önderlik etme birleştirici görevi verilmelidir" diye konuştu.

"SAÇINI BU PARTİDE AĞARTMIŞ BİRİ OLARAK KURULTAYA GİDELİM"
Arıtman, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Saçını bu partide ağarmış bir partili olarak lütfen sayın genel başkan toplayın kurultayı gelin hep birlikte yol haritamızı seçelim, görevlendirmeleri yapalım. Kimsenin söyleyecek sözü kalması. Bu işi kurultayla çözeriz. Toplumda da bir kaos varmış kargaşa varmış gibi bir algı oluşturuluyor. Kurultay tüm bunları sonlandırır. Bakın AKP'ye Olağanüstü Genel Kurulu yapıyor, genel başkanı değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN HOŞGÖRÜ SAHİBİ OLMASI LAZIM"
Kılıdçaroğlu'nun partiye zarar verecek kişiler için kullandığı 'Kapının önüne koyarım' sözlerini de değerlendiren Canan Arıtman, "Tüm bu arkadaşlarımız kişisel fikrilerini dile getiriyorlar, bir demokrasi talep ediyorlar, bu nedenle kurultay talep ediyorlar. Bunlara karşı durulması nedeniyle bu sonuçlar oluştu. Bence Sayın Genel Başkan konumunda olanların yüksek bir hoşgörü sahip olması lazım. CHP gibi parti içi demokrasinin yüksek olduğu bir partide tüm arkadaşlarımız tüm eylem ve söylemleri partiye zarar vermeyecek şekilde yapmaları gerekiyor. 'Kapının önüne koyarım' şık değildir. Partiye zarar vermek şık olmadığı gibi, kapının önüne koymak da şık değildir. Herkesin bu davranışlardan uzak durması gerekiyor" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun iyi bir partili olduğunun altını çizen Arıtman, CHP'nin başarısı için, Türkiye'nin demokrasiyi bitirmemesi için CHP liderinin gereğini yapacağına inandığını söyledi.

"KURULTAY OLMAZSA İMZA TOPLAMA KALKIŞMALARI OLABİLİR"
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP dışından da aday olabileceklere kapının açılmasına ilişkin görüşlerini de belirten Arıtman, şunları söyledi:
"Demokrasilerde gayet normal, benim kişisel fikrim adayın yeterli olup olmayacağıdır. 2019'da cumhurbaşkanı adayı olarak sadece CHP'nin değil yüzde 50 üzerinde 'hayır' demiş olan seçmene liderlik yapacak, toplumun yarısından fazlasının adayı olacak kişinin yeterli olup olmadığına bakarak oyumla karar veririm. A kişi ya da B kişi tartışmamalıyız. Herkes aday olma hakkına sahiptir. Sayın Deniz Baykal çok güzel bir şey söyledi; 'CHP'li olmayan da gelip aday olabilsin' dedi. Bu demokratik davranıştır. Bu yüzde 50'lik kısmı konsolize etmenin yolu da budur. Tabii ki Sayın Genel Başkan kurultaya götürmezse imza toplamaya kalkışmalar da olur. Bir anlamda genel merkeze baskı yöntemi ile adaylar çıkabilir. İşte bunların olmasının gereği yok, parti içi çekişme olmadan bu sorunları çözelim. Genel Başkanın tek sözü ile bu iş biter. Kurultayın yapılmasında en elzem olan kişiler için değil asıl nasıl bir yol izleneceği yönünde yol haritasını ortaya koymak içindir. Tüm kesimleri kucaklayacak bir yol haritası belirlenmelidir."
2019 seçimlerine giderken kimsenin partiyi zaman kayıplarına uğratma lüksü olmadığını ifade eden Arıtman, kimsenin enerjisini, gücünü boşa harcamaması gerektiğini belirtti.

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