CHP'li Altay 'darbe girişimi raporu'nu istedi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, hükümetten 15 Temmuz Darbe Komisyonu raporunun bir an önce yazılmasını, kamuoyu ve Meclis Genel Kuruluna sunularak paylaşılmasını talep ettiklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, Darbe Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlanmasına rağmen 5 aydır raporun ortada olmadığını söyleyerek, "Bu raporun zaten kamuoyunu, Meclisi tatmin edecek bir rapor olmadığı kanaatindeyiz. Ama her şeye rağmen bu raporun yayınlanması ile birlikte insanlar, 15 Temmuz gecesi alçak darbecilere direnen insanlar çok garip bir manzarayla karşı karşıya kalacaklar. Yurtta Sulh Konseyinin bildirisi okundu. Bu bildiriyi yazan konseyin isimleri dahi kamuoyunca henüz bilinmemekte. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı ortaya çıkarılmadığı müddetçe Türkiye yeni darbelere gebedir. Siz bir darbeyle hesaplaşacaksanız, bunun öncelikle ve öncelikle yani tankı kullanan, Meclisi bombalayan pilottan önce bu darbenin siyasi ayağının, liderlerinin, önderlerinin, kurgulayıcılarının ortaya çıkarılması lazım" dedi. "Bir konuda gerek yargı, gerek siyasetle ilgili olsun kamu vicdanını tatmin edemiyorsanız meşruiyetiniz tartışılır" diye devam eden Altay, "15 Temmuz darbecilerine karşı verdiğimiz, bütün toplum kesimiyle verdiğimiz tarihi mücadelenin saygınlığına gölge düşürür. Kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Hükümetten 15 Temmuz Darbe Komisyonu raporunun bir an önce yazılmasını, kamuoyu ve Meclis Genel Kurulu ile sunularak paylaşılmasını şiddetle ve ısrarla talep ediyoruz. Bunun yapılmaması sokakta, kamuoyundaki konuşulan, tartışılan kimi tartışmalara, kimi endişelere haklılık payesi verir" ifadelerini kullandı.



REFERANDUM

"Evet" ve "hayır" oylarını verenlerin eşit olduğunu savunan Altay, "Herkes rahat olsun. İsteyen özgürce 'evet' diyecek, isteyen özgürce 'hayır' diyecek. Türkiye'de her şeye rağmen aksak topal bir demokrasi var. Burası her şeye rağmen bir hukuk devletidir ve Türkiye'de böyle bir tabloda 'hayır' diyenlere devletin, bürokratlarının, üst düzey yöneticilerinin yapmaya kalkışacağı müdahaleler de biz tarafından değil, millet tarafından çok keskin ve sert bir karşılık bulacak. Kimsenin endişe etmesine, korkmasına gerek yok. Türkiye'nin bekası hayırdan geçer. İnanıyorum ki milletin demokrasi aşkı galip gelecek, kazanan da Türkiye olacak. Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi kaybetmeyecek. Aslında onlar da demokrasi kazandığı için kazanmış olacak" şeklinde konuştu.



BÖKE'YE ÖLÜM TEHDİDİ

Böke'ye ölüm tehdidine ilişkin olarak ise Altay şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunu çözmek devletin, emniyetin görevidir. Onun amacının, korku salmak, korku iklimi oluşturmak olduğunu öncelikle düşünüyorum."



SURİYELİLERE VATANDAŞLIK

Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunda da Altay, "Bizim bölgede güçlü bir devlet olarak can ve mal güvenliğinden endişe duyan herkesin kapımızı açmamız gerekirdi. Ama bu mültecilerin 'Hadi gelin, Türkiye'nin her yeri sizin' diyerek sokağa salınması Türkiye'de şehirlerde güvenlik dahil olumlu iklimi ters yüz etmiştir. Mültecilere sahip çıkmalı, besleyebilmeli, bütün hizmet ve imkanlarını sunabilmeli. 'Alın şu kartı, her ay vereceğimiz para' diyerek bunları bir bankamatik misali oymatik haline dönüştürmek siyasi ahlakla bağdaşmaz" dedi.

Azerbaycan'daki manzaranın Türkiye'ye demokrasinin olmazsa olmaz olduğunu gösterdiğini söyleyen Altay, Cumhurbaşkanı'nın yardımcısını seçerken istediğini seçebileceğini ifade etti.

