CHP'li Altay'dan 'Katar' değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Altay, Katar krizine ilişkin, 'Türkiye taraf olmaktan çok bölge barışına hizmet edecek politikalar geliştirmelidir' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Altay, Katar krizine ilişkin, "Türkiye taraf olmaktan çok bölge barışına hizmet edecek politikalar geliştirmelidir" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Engin Altay, Katar krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, Türkiye'nin izlediği politikanın Türkiye'yi katar katar sorunlarla karşı karşıya bıraktığını belirterek, "Rusya ve ABD arasındaki sıkışmışlık konusuna şimdi de Körfez ülkeleri arasına sıkışmışlık eklendi. AK Parti, 'bir an önce yurtta barış dünyada barış şiarından yola çıkarak dış politikasını eksenine oturtmalıdır. Türkiye taraf olmaktan çok bölge barışına hizmet edecek politikalar geliştirmelidir. Türkiye, IŞİD ve benzeri örgütlerin insan kaynağı zemini olmamalıdır. Türkiye terör örgütlerinin lojistik ikmal üssü olmaktan bir an önce çıkmalıdır" dedi.

