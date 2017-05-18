Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
CHP'li Altay'dan 'dış politika' değerlendirmesi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

CHP'li Altay'dan 'dış politika' değerlendirmesi

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, 'Hükümetin dış politikada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ayarlarına, temel anlayışına dönmesine ihtiyaç vardır' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, 'Hükümetin dış politikada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ayarlarına, temel anlayışına dönmesine ihtiyaç vardır' dedi.
Engin Altay, CHP Grup Yönetim Salonunda gazetecilerle buluştu. Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde, heyetler arası görüşmede Türkiye'nin büyükelçisinin yer almamasının diplomatik teamüllere uygun olmadığını belirterek, aykırı ve yanlış bir uygulama olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanlığı korumalarının Amerikan vatandaşlarıyla çatışılan ortama girmesinin de doğru olmadığını ifade etti. Altay ziyaretle ilgili, "Ziyarette somut hiçbir sonuç elde edilememiştir. Ziyaretten Amerikan basını için akılda kalan, Trump'ın Andre Branson adındaki papazın Amerika'ya iadesinin istemesi, Erdoğan'ın da Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesinin istemesidir. Bu da böylesine önemli hale getirilebilecek bir ziyaretin uluslararası ilişkiler bakımından hiçbir ciddiyetinin olmadığını ortaya koymuştur' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin dış politikadaki tutarsız politikasının, dünyada ve bölgede güvensizlik oluşturduğunu söyleyen Altay, bu bakımdan Bağdat, Şam, Tahran'ı aynı eksende birleştirdiğini savundu. Altay, "Hükümetin dış politikada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ayarlarına, temel anlayışına dönmesine ihtiyaç vardır. Bölgedeki sorunların çözümü noktasında edilgen hale gelen stat dışına atılmış pozisyonunun düzeltilmesi için Türkiye'nin bölge barışına katkı sunacak politikalar geliştirmeye, mülteci üreten savaş politikaları yerine Türkiye'de ve bölgede demokrasinin süratle ve hızla güçlenmesine yönelik adımlar atmasını bekliyoruz' dedi.

OHAL ELEŞTİRİSİ
OHAL Komisyonu'nun kurulmasının OHAL ile yönetileceğini iddia eden Altay, "Hükümetin bir an önce Olağanüstü Hali kaldırması ve Türkiye'nin süratle normalleşme ve demokratikleşme yolunda adım atması öncelikli ihtiyaçtır. Pazar günü yapılacak kurultayla da Türkiye bir parti devletine geçmiş olacaktır. YSK'nın taşeronluğuyla bütün ortak değerler ve ortak payda yok edilmiş olacaktır. Bu da demokrasinin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Dünyanın hiçbir ülkesinde parti devleti ile demokrasi kazanımı elde etmek mümkün değildir. Demokrasi rafa kaldırılır bu durumda. 21 Mayıs gelmeden en son örneğini İstanbul Valiliğinin, Beşiktaş Belediyemizin yapmak istediği 19 Mayıs şenliklerini yasaklamasını üzülerek izliyoruz. Hükümete çağrı yapıyoruz, Beşiktaş'ta 19 Mayıs'ı engelleyecek bir güç yer yüzünde yoktur. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Beşiktaş'ta da kutlanır. Hükümetin bu tutumu bir çatışma, provokasyon ortamına zemin hazırlar. Bir ülkede bir Milli Bayramını hükümet yasaklıyorsa, o ülkede faşizm vardır. Direnme hakkı demokrasilerde olan kutsal bir haktır. CHP'lilerin olduğu yerde terör olmaz. Hükümeti bir an önce bu kararı gözden geçirmeye ve Türkiye'nin iç barışını bozacak yeni adımlar atmamaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Terörle mücadelede fotokapanlar aktif rol oynayacak
Barcelona'ya bir Türk sponsor daha
Eda Tuğsuz'dan bir rekor daha
Ünlü müzisyen 52 yaşında hayatını kaybetti
Gaziantep Mustafa Ceceli ile coştu
Sedat Şahin'in villasına operasyon polis kamerasında
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Bakanlık duyurdu bin 500 kişi alınacak işte o tarih
Bakanlık duyurdu bin 500 kişi alınacak işte o tarih
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Ege Denizi'nde deprem! Muğla ve İzmir'de hissedildi
Ege Denizi'nde deprem! Muğla ve İzmir'de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseye sormadan vururuz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseye sormadan vururuz!
Trump ile Netanyahu arasında Ağlama Duvarı krizi
Trump ile Netanyahu arasında Ağlama Duvarı krizi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Terörle mücadelede fotokapanlar aktif rol oynayacak
Terörle mücadelede fotokapanlar aktif rol oynayacak
Barcelona'ya bir Türk sponsor daha
Barcelona'ya bir Türk sponsor daha
Eda Tuğsuz'dan bir rekor daha
Eda Tuğsuz'dan bir rekor daha
Ünlü müzisyen 52 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen 52 yaşında hayatını kaybetti
Gaziantep Mustafa Ceceli ile coştu
Gaziantep Mustafa Ceceli ile coştu
Sedat Şahin'in villasına operasyon polis kamerasında
Sedat Şahin'in villasına operasyon polis kamerasında
İşitme engelliler için konuşan eldiven yaptı
İşitme engelliler için konuşan eldiven yaptı
Madende çalıştığını ailesinden gizlemiş
Madende çalıştığını ailesinden gizlemiş
Çavuşoğlu: McGurk PKK'yı destekliyor!
Çavuşoğlu: McGurk PKK'yı destekliyor!
'Mevduat kapma yarışı üzerinden...'
'Mevduat kapma yarışı üzerinden...'
İlginç kazalar MOBESE'ye yansıdı
İlginç kazalar MOBESE'ye yansıdı
CHP'li Altay'dan 'dış politika' değerlendirmesi
CHP'li Altay'dan 'dış politika' değerlendirmesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English