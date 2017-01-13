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CHP'li Altay: AKP'li Yılmaz beni merdivenlerden aşağı itekledi
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CHP'li Altay: AKP'li Yılmaz beni merdivenlerden aşağı itekledi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay dün akşam TBMM'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir AK Partili milletvekilini darp ettiği algısının yanlış olduğunu söyleyen Altay, "Ben olayları yatıştırmaya gitmişken Akif Yılmaz adlı milletvekilinin beni merdivenlerden aşağı iteklemesi kabul edilebilir bir şey değil. Ben de insanım bana dokunamayacağını söyleyerek kendisini uzaklaştırdım" diye konuştu. Altay şunları söyledi:

Erken seçim açıklamaları gösteriyor ki bizim haftalardır iddia ettiğimiz gibi AKP ve MHP milletvekilleri bir erken seçim baskısı tehdidi altında kanla kurulan savaş yöneten tam bağımsızlığımızı elde eden cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıran milli iradenin tek ve yegane tecelligahı olan TBMM'yi işlevsizleştiren teklif altına açık evet oyu verdirdikleri tescillenmiş oldu.

‘5 DAKİKAYI GEÇMEYECEK BİR PROTESTO ANLAYIŞINI ORTAYA KOYMAYI AMAÇLADIK'

5 dakikayı geçmeyecek bir protesto anlayışını ortaya koymayı amaçladık. Ancak bizim demokratik tepkimizi çoğunluk şımarıklığı ile hücum ederek TBMM'yi yere deviren AKP milletvekilleri dün gece maalesef bir siyasi eşkıyalığı sergilemiştir. Başkanın tutumu ayrı bir husustur. İşlem yapması gereken Ahmet Aydın bir oldubittiyle tıpkı 4+4+4 teklifinin görüşmelerinde olduğu gibi, bizim konuşma hakkımızı da gasp ederek engelleyerek oldubittiyle önergeleri oylamıştır.

‘BUNLARIN DERDİNİN AÇIK OYLAMADAN ZİYADE AÇIK REJİM DÜŞMANLIĞI OLDUĞUNU GÖRDÜK'

 Açık oylamanın anayasaya aykırı olduğunu söyledik. Bunların derdinin açık oylamadan ziyade açık rejim düşmanlığı olduğunu gördük. Sayın başbakan "bir Ali değil bin Ali feda olsun" dedi. Sen nereye feda olursa olsun ol. Ama feda ettiğin koltuk milletin koltuğudur.

‘BEN DE İNSANIM BANA DOKUNAMAYACAĞINI SÖYLEYEREK KENDİSİNİ UZAKLAŞTIRDIM'

Benim bir iktidar milletvekili darp ettiğim algısı da yanlıştır. Ben olayları yatıştırmaya gitmişken Akif Yılmaz adlı milletvekilinin beni merdivenlerden aşağı iteklemesi kabul edilebilir bir şey değil. Ben de insanım bana dokunamayacağını söyleyerek kendisini uzaklaştırdım.

‘BAHÇELİ BİR AN EVVEL SARAYA YAVER OLMA ARZUSUYLA YANIP TUTUŞMAKTA'

Sayın Bahçeli'nin dün geceki açıklamaları gösteriyor ki, Sayın Bahçeli bir an evvel saraya yaver olma arzusuyla yanıp tutuşmaktadır.
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