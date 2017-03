CHP'li Ağbaba: Almanya'yı kınıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki etkinliğe katılmasının engellenmesine ilişkin 'Bakanlara salon verilmemesini doğru bulmadığımızı, bunu kınadığımızı belirtmek istiyorum. Her fikir her düşünce her yerde açıklanabilmelidir' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki etkinliğe katılmasının engellenmesine ilişkin "Bakanlara salon verilmemesini doğru bulmadığımızı, bunu kınadığımızı belirtmek istiyorum. Her fikir her düşünce her yerde açıklanabilmelidir" dedi.

Malatya'da CHP İl binasında basın toplantısı düzenleyen Veli Ağbaba, Almanya'nın Türk Bakanlara salon verilmemesine tepki gösterdi. AK Parti'nin görüşlerini Almanya'da açıklayabilmesi gerektiğini söyleyen Ağbaba, "Türkiye'de gündem çok sık değişiyor. Ana gündem maddemiz referandum. Referandum çalışmaları devam ediyor. Almanya'nın Bakanlara salon verilmemesini doğru bulmadığımızı bunu kınadığımızı buradan belirtmek istiyorum. Her fikir her düşünce her yerde açıklana bilmelidir. İçinde şiddet içermiyorsa AK Parti de bu görüşlerini Almanya'da açıklayabilmeliydi. Ben bu nedenle Almanya'nın tutumunu kınadığımı belirtmek istiyorum" diye konuştu

Hayır, kampanyası yapan onlarca örgüt onlarca parti var olduğunu kaydeden Ağbaba, Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu için kiralanan salonun iznin gerekçesiz iptal edilmesine de tepki gösterdi.

Ağbaba, "Hayır kampanyası yapan sağcısı var, solcusu var, ülkücüsü var, kadını var, erkeği var, sivil toplum örgütü var, barolar var. Bunlar hayır propagandası yapıyor. Bunlardan biri de Malatya'ya gelmek istiyor. Malatya'dan salon kiralamak istiyorlar. 1 Nisan da Atatürk ve Milliyetçilik konulu söyleşi için Battalgazi eğitim merkezini izin alınıp salon kiralanıyor. Kirası ödeniyor. Ardından gerekçesiz iptal ediliyor. Bunu gerekçelerini isteyeceğiz yetkililerden. Bırakın millet anlatsın. Kim ne karar verecekse versin. Biz her türlü şartı zorlayarak o konferans salonunda o çalışmanın yapılamasını sağlayacağımızı belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

(Yakup Arkın/İHA)