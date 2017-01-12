Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
CHP kürsü işgalinin gerekçesini anlattı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

CHP kürsü işgalinin gerekçesini anlattı

CHP Grup Başkanvekilleri, kürsü işgallerinin gerekçesini anlattı, AK Parti'ye sert sözler sarf etti.

CHP Grup Başkanvekilleri, kürsü işgallerinin gerekçesini anlattı, AK Parti'ye sert sözler sarf etti.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel, Genel Kuruldaki olaylarla ilgili CHP Grup Yönetim Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Altay, demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu hatırlatarak, "Sayın Bahçeli'nin, bugün de Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un 'Bu yasa buradan geçmezse erken seçime gidilir' açıklamaları gösteriyor ki bizmiş haftalardır iddia ettiğimiz gibi AKP milletvekilleri ve MHP milletvekilleri bir erken seçim baskısı ve tehdidi altında. Kanla kurulan, tam bağımsızlığımızı elde eden Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıran, milli iradenin yegane tecelligahı olan TBMM'yi işlevsizleştiren teklif için milletvekillerinin erken seçim baskısı altında açık açık evet oyu verdirildikleri bir kere daha tescillenmiş oldu. Dün gece görüşülen 5. madde Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yetkisini tümüyle ortadan kaldıran, bütçe hakkını tümüyle ortadan kaldıran, kanun koyma hakkına da bir kişiyi ortak koyan bir teklifti" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ EŞKİYALIK" DEDİ
Altay, kürsü işgaline ilişkin olarak, "Israrla ve inatla bu teklifi gece yarısı 3'te görüşmekte direndiler. Bunun üzerine demokratik tepki hakkımızı makul bir süre kullanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünü, milletin kürsüsünü, milletin kürsüsünün özgürlüğünü muhafaza etmek amacıyla kürsü etrafında toplandık ve 5 dakikayı geçmeyecek bir protesto eylemini ortaya koymayı amaçladık. Ama bizim kürsü işgalimizi, demokratik tepki hakkımızı kürsüyü kırarak, çoğunluk şımarıklığıyla hücum ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisini yere deviren AKP milletvekilleri dün gece siyasi eşkiyalığın yeni örneğini sergilemişlerdir" dedi.

"SEN NEREYE FEDA OLURSAN OL"
Başbakan Yıldırım'a seslenen Altay, "Sayın Başbakan sen nereye feda olursan ol. İster sarayın ihtirasına, ister AKP'nin kirli emellerine ama o feda ettiğin koltuk milletin koltuğudur. Feda edilen parlamenter sistemdir. Fatma Kaplan Hürriyet'e fiziki müdahale asla ve asla kabul edilemez" şeklinde konuştu.
Altay, kendisinin de darp ettiği iddialarına cevap vererek, "Mecliste grup başkanvekillerine müdahale edilmez. Ben olayları yatıştırmaya gitmişken, Akif Yılmaz adlı milletvekilinin beni merdivenlerden aşağı iteklemesi kabul edilebilir değildir. Kendimi korumak suretiyle kendisini kendimden uzaklaştırdım" diye konuştu.

LEVENT GÖK
Levent Gök ise şunları kaydetti:
"İktidar partisi gerilimle bu paketi buradan geçirmek ve gerilimle de referanduma götürmek istiyor. Ekonomi kötü, şehitler geliyor. İktidarda ne gam. Varsa yoksa başkanlık. Gördük ki, Bahçeli'nin önüne bir tablo konmuş. Seçim mi, anayasa değişikliği mi tablosunda Devlet Bahçeli rehin alınmıştır. Bu mantık kendi partisi milletvekillerine tehdit oluşturmaktır."

"KANIMIZI İÇMEK İSTEDİKLERİNİ GÖRDÜK "
Özgür Özel de, "Bir gün önce kulisimize gelip çayımızı içmek isteyenlerin bir gün sonra kanımızı içmek istediklerini gördük. Hunharca, gözlerinde kin ve nefretle saldırıyorlardı. Barışçıl bir eylem yapan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı son derece barbar bir eylem gerçekleştirdiler. AKP'den Fatih Bey'in yaralanmasına fevkalade üzüntü duyduğumuzun altını çizmek isteriz. Gerek Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinde, gerekse rejimi kökünden değiştirecek, demokrasi rejimini geriye götürecek karşı devrim hareketine karşı CHP direnişini barışçıl yollarla Türkiye kamuoyuna anlatmaya devam edecektir. AKP kürsüyü kırabilir. Gelip o kürsüyü yerinden söktüler. Zaten esas amaçları milletin söz hakkını saraya götürmekti" ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz
Serbest piyasada altın fiyatları
Galatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladı
Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesaj
15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
Erdoğan Akar'ı kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
FETÖ'nün 3 bin kişilik fuhuş çetesi başındaki bomba isim!
FETÖ'nün 3 bin kişilik fuhuş çetesi başındaki bomba isim!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz
BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Galatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladı
Galatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladı
Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesaj
Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesaj
15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
Erdoğan Akar'ı kabul etti
Erdoğan Akar'ı kabul etti
Uğur Acar davası ertelendi
Uğur Acar davası ertelendi
Derviş Zaim: Seyirciyi kaçırttık
Derviş Zaim: Seyirciyi kaçırttık
Eski başbakan kefaletle serbest
Eski başbakan kefaletle serbest
Fikri olan genç girişimcilere 150 bin TL hibe
Fikri olan genç girişimcilere 150 bin TL hibe
CHP kürsü işgalinin gerekçesini anlattı
CHP kürsü işgalinin gerekçesini anlattı
Çığ altında kalan vatandaşı böyle kurtardılar
Çığ altında kalan vatandaşı böyle kurtardılar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English