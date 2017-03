'CHP iftira ve yalanla kampanya yürütüyor'

Esayan: Kılıçdaroğlu pimi çekip atıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, CHP'nin yalan ve iftiralarla kampanya yürüttüğünü belirterek, "Halkın kafasını karıştırıp ikna etmek istiyorlar" dedi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen panelde anlatıldı. Moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş'ın yaptığı Halk Sarayı'ndaki panele konuşmacı olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan ile Doç. Dr. Fahrettin Altun katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Kızıltaş, birilerinin ehliyetsiz şekilde 'hayır' kampanyası yapıldığını ifade etti. Bu kişilerin konuyu değil, kendi ürettikleri gündem üzerinden konuştuklarını belirten Kızıltaş, "Diktatörlük, rejim değişikliği, tek adam rejimi diyorlar. Bu insanlar, ülkenin bundan sonraki gidişatında atılacak güzel adımlara engel olamayacaklarını bildikleri için yalan ve de yanlış şeyler söyleyerek insanları ikna etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Kızıltaş, birilerinin ülkenin gelişmesini ve ilerlemesini şahsi hesaplarına kurban etmek istedikleri uyarısında bulundu. Ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini belirten Altun ise bu dönüşümün tamamlanması halinde Türkiye'nin yarınları açsından hayati bir sermayeye kavuşacağını savundu. Altun şöyle konuştu:

"Yeni bir hükümet sisteminden bahsediyoruz. Bu yeni hükümet sistemine sahip olmak ülkemiz için önemli. Hukuki temsil sorunu ile siyasi istikrar sorunu çözülmeli. Türkiye'nin bekası için hayati bir adım atma arifesindeyiz. Ülkemiz, 200 yıllık batılılaşma paradigması dönemini sonlandıracak.



"16 NİSAN'DA HAYATİ BİR ADIM ATACAĞIZ"

"Cumhurbaşkanımızın 200 yıl vurgusu her şeyden önce Osmanlının son dönemden itibaren Türkiye'nin çıkış yapıyor olmasını gösteren dönüşümle karşı karşıyayız. Batılılaşma paradigmasıyla bize dayatılan bu siyasetle yüzleşme ve terk etme anlamına geliyor"diyerek Türkiye'nin tarih içerisinde yarınını şekillendirmesinde 16 Nisan'ında hayati öneme sahip olduğunu da belirten Altun, "16 Nisan'da Türkiye'nin yarınını şekillendirmede hayati bir adım atacağız" dedi. Referandumdan 'evet' çıkması halinde çift başlılığının ortadan kalkacağını da vurgulayan Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaset kariyerinde bunu hep söylemiştir. Sureti haktan görünenler, 'bu yeni bir programdır. Cumhurbaşkanlığı sistemi son dönemde formüle edildi' diyenleri net ifade etmek lazım. Sağ siyasetten gelenler 1970'lerden bu yana vesayetten şikâyet etmiştir" dedi.



"HALKIN KAFASINI KARIŞTIRIP İKNA ETMEK İSTİYORLAR"

Cumhurbaşkanlığı sisteminin, 15 Temmuz'un Anayasası olduğunu kaydeden AK Parti Milletvekili Esayan ise her devrim sonrası bir anayasa yapıldığını kaydetti. 16 Nisan referandumunun bunu ifade ettiğini de vurgulayan Esayan, şunları söyledi: "Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı biz burada olamayabilirdik. 248 şehidimiz ve 2 bine yakın gazimiz var" diye konuştu.Hayır'cıların kampanyasında halka tepeden bakan ve şık cümleyle halkı kandırabilecek toplum mühendisliği gördüğünü de vurgulayan Esayan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halkı bir şekilde şüpheye düşürebiliriz. Tek parti Darwinist ve tepeden bakan mühendislik yapıyorlar. Halkı küçük görme, muhatap almama ve nesne olarak görme var. Halkı korkutup, kafasını karıştırıp, ikna edersin' kafası ortaya çıkıyor."

Siyasi istikrarsızlık ve siyasi vesayetin yıllarca ülkenin önünü kestiğini devurgulayan Esayan, "Ailece Menderes'ciydik. Ailece acı yaşadık. Yüreğimizi yakan acı mirastır. Yaşanmış en önemli trajediydi. Ardından 71 muhtırası yaşandı. Meclis kürsüsü askeri muhtıranın okunduğu ve kirletildiği bir kürsü oldu. 80 darbesinde 600 bin insan işkenceden geçirildi" diye konuştu.



"PARLAMENTER GÖRÜNÜMLÜ VESAYET SİSTEMİYDİ"

Şu an ülkede kuvvetler ayrılığının olmadığını da ifade eden Esayan, icranın yürütmeyi tahakküm ettiğini kaydetti. Yürürlükteki sistemin böyle olduğunu kaydeden Esayan, "Eğer siz Meclis'te 1'inci partiyseniz o Meclis'in kanun yapma pratiğine hâkim oluyorsunuz. Muhalefetin de bir anlamı olmuyor. Niçin birbirimizi kandırıyoruz? Yasamayı halka seçtirdiğimiz gibi hükümeti de organik bağ kurmadan ikinci sandıkta halk seçmeli. Yargıyla ilgili de önemli düzenleme var. Atanmışları kadrocu yapıdan kurtarıp dolaylı olarak halka seçtirecek. Merhum Menderes'i darbe yaptıkları gün Yassı ada'da mahkeme kurup astılar. Yargıyı aşağılayarak cinayete ambalaj yaptılar. İdam kararı mahkemede çıktı. 367 gibi garabet nasıl ortaya çıkabilirdi ki?" şeklinde konuştu.



"CHP İFTİRA VE YALANLA KAMPANYA YÜRÜTÜYOR"

Dünyada 2025'lerde bir denge oluşacağını da anlatan Esayan, hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını anlattı. Türkiye'nin ayağa kalktığını da vurgulayan Esayan, hegemon dengenin değiştiğini söyledi. Esayan, "Biz 15 yıldır bunu iyi değerlendirdik. Suriye krizine 2001 Şubat kriziyle girseydik ağır bedel ödenirdi" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pimi çekip attığını da ifade eden Esayan, CHP'nin iftira ve yalan dolu bir kampanya yürüttüğünü anlattı. Esayan sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar bu tarihi anda rolünü oynamalı. Kendi evetinde yer almalı. Bunu büyük bir hikâye olarak yaşamalıdır. Referandumda Cumhurbaşkanlığı sistemi yüzde 51 ile geçse de geçmiştir. Teorik olarak yüzde 70'e ulaşmak için herkese anlatmalıyız. 16 Nisan'da 150 yıllık heyecanın sezon finalini yaşayacağız."