Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'CHP içinde PKK'lı ve DHKP-C'li milletvekilleri var'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'CHP içinde PKK'lı ve DHKP-C'li milletvekilleri var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'CHP içinde Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen çok milletvekili var ön seçimlerle gelmiş. PKK'yı destekleyen milletvekilleri var, DHKP-C'li milletvekilleri var' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP içinde Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen çok milletvekili var ön seçimlerle gelmiş. PKK'yı destekleyen milletvekilleri var, DHKP-C'li milletvekilleri var" dedi.
Antalya'nın Finike ilçesinde vatandaşlara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin koalisyonlardan, istikrarsızlıktan çok çektiğini, 3 ayda, 5 ayda, 1 yılda hükümetler değiştiğini sadece Demirel'in 7 senede 6 hükümet kurduğunu hatırlattı. Türkiye'de bugüne kadar seçimler zamanında yapılsaydı 65. hükümetin 2185 yılında kurulacağını söyleyen Çavuşoğlu, 'Seçimler bizim dönemimizde zamanında olmaya başladı. ABD, 225 yıl önce başkanını seçmeye başlamış Trump, 45. başkan. Yani ABD'de 225 yılda 45 başkan, Türkiye'de 93 yılda 65 hükümet" dedi.
"Seçimlerin 5 yılda yapılmasını istemiyorsan gel bunu da söyle. Amaç AK Parti yapıyorsa ben karşıyım anlayışıdır. Bu millet için faydalı mı, doğru mu, bunların umurunda değil" diyen Çavuşoğlu şunları kaydetti:
"MHP ile yola çıktık ve halkımızın huzuruna geldik. Peki bu referanduma hayır diyenler kim? CHP içinde tabanda evet diyen de var hayır diyen de var ama CHP yönetimi hayır diyor. Çünkü biliyor ki yüzde 51 şartı olunca hiçbir zaman cumhurbaşkanlığını elde edemeyecekler. İlk turda olmasa bile ikinci tura gidilecek ve yüzde 51'i alan cumhurbaşkanı olacak. Millet bunları uzun zamandır iktidara getirmiyor çünkü bunların karnesini çok iyi biliriz biz iç ve dış politikada. İkinci sebep ise CHP içinde Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen çok milletvekili var ön seçimlerle gelmiş. PKK'yı destekleyen milletvekilleri var, DHKP-C'li milletvekilleri var. Şu anda askerimize, polisimize, sivillerimize saldıran PKK içinde DHKP-C de var ve DHKP-C üyesi milletvekilleri var. Bunu söylemekten utanç duyuyorum ama CHP içinde ön seçimle seçilmiş DHKP-C'li milletvekilleri var. PKK, DHKP-C hayır derken CHP'nin evet demesi mümkün mü. PKK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ niye hayır diyor, çünkü bu sistem istikrarı getirecek, Türkiye bugünkü Türkiye'den daha büyük olacak. Büyürse güçlenirse bölemeyecek darbe yapamayacaklar. Türkiye Cumhuriyetinden bırakın bir karış toprak, bir taş bile alamayacaklar çünkü o toprakların altına onları gömüyoruz dağda, şu anda taşın altına gömüyoruz ve biliyorlar ki bir daha oralardan çıkamayacaklar."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hikmet Karaman: Pozisyon vermeden oynadık
Bakan Özlü'den patent açıklaması: Avrupa'da ilk sıradayız
'Ya o bedeli ödeyeceğiz ya da yok olacağız'
'CHP içinde PKK'lı ve DHKP-C'li milletvekilleri var'
Emniyet kemeri takmamak sonu oldu
Başbakan, Birlik Vakfının 45. şubesini hizmete açtı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Hatay'da savaş uçağı düştü
Hatay'da savaş uçağı düştü
Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin
Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hikmet Karaman: Pozisyon vermeden oynadık
Hikmet Karaman: Pozisyon vermeden oynadık
Bakan Özlü'den patent açıklaması: Avrupa'da ilk sıradayız
Bakan Özlü'den patent açıklaması: Avrupa'da ilk sıradayız
'Ya o bedeli ödeyeceğiz ya da yok olacağız'
'Ya o bedeli ödeyeceğiz ya da yok olacağız'
'CHP içinde PKK'lı ve DHKP-C'li milletvekilleri var'
'CHP içinde PKK'lı ve DHKP-C'li milletvekilleri var'
Emniyet kemeri takmamak sonu oldu
Emniyet kemeri takmamak sonu oldu
Başbakan, Birlik Vakfının 45. şubesini hizmete açtı
Başbakan, Birlik Vakfının 45. şubesini hizmete açtı
Maliye Bakanı Ağbal'dan otobüsçülere büyük jest
Maliye Bakanı Ağbal'dan otobüsçülere büyük jest
Kozmetikte Dünya Markası Ürünler Dermokozmetik'da Yarı Fiyatına
Kozmetikte Dünya Markası Ürünler Dermokozmetik'da Yarı Fiyatına
Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog
Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog
Erdoğan: Deniz Yücel, PKK'lı bir Alman ajanı!
Erdoğan: Deniz Yücel, PKK'lı bir Alman ajanı!
Rus ve Suriye uçaklarından hava saldırısı: 21 ölü
Rus ve Suriye uçaklarından hava saldırısı: 21 ölü
Afganistan FETÖ okullarını Türkiye'ye devrediyor
Afganistan FETÖ okullarını Türkiye'ye devrediyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English