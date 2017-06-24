CHP heyeti, 10. günde ilk mola yerine ulaştı

CHP'nin Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü Bolu'da devam ediyor. Heyet, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, 10. günün ilk mola yerine ulaştı.

CHP'nin Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü Bolu'da devam ediyor. Heyet, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, 10. günün ilk mola yerine ulaştı.

CHP Milletvekili Enis Berbereoğlu'nun tutuklanmasının ardından Güvenpark'tan başlatılan yürüyüş Bolu'da devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde bugün Köroğlu tesislerinden başlayan yürüyüş yaklaşık iki saat sürdü. 34 derece sıcaklıkta yaklaşık 8 kilometre yürüyen katılımcılara, güzergah üzerinde kurulan stantlarda su ikram edildi. Tek şeridi kapatılan yolda uzun kuyruklar oluşurken, İstanbul Barosuna kayıtlı bazı avukatlar da yürüyüşe destek verdi. Jandarma ve polis de güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.

Heyet, yaklaşık iki saat süren yürüyüşün ardından ilk mola yerine ulaştı. Yaklaşık dört saat sürecek molanın ardından heyet, yaklaşık 8 kilometrelik ikinci etap yürüyüşe başlayacak.

(Onur Altındağ - Ahmet Hamzaçebi/İHA)