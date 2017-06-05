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CHP helikopter kazasını Meclis'e taşıyor
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CHP helikopter kazasını Meclis'e taşıyor

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, 'Genel Kurula 13 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge vereceğiz' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Genel Kurula 13 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge vereceğiz" dedi.
TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Altay, Şırnak Şenoba'daki helikopter kazasına değinerek, "Bu olayın peşini bırakmayacağımızı bu vesilesiyle hatırlatıyor ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağılığı diliyoruz. 1 Haziran'da yaşanan olayın kaza mı, sabotaj mı, görev kusuru mu, suikast mi, tedbirsizliğin neticesinde mi, görev ihmalinden mi kaynaklı olduğu halen soru işareti. Suikast da olsa, kaza da olsa her şeyden önce bir görev ihmali olduğu çok açık. Bir sabotaj var mı, yerden havaya atılmış bir silah yoluyla bu helikopterimizin düşüp düşmediği konusunda 80 milyon vatandaşın kafasında soru işareti vardır. Hükümetin görevi bir an önce bütün gerçekleri kamuoyuyla paylaşmaktır. Cumhurbaşkanının yurt dışında sanki o ülkelerde zırhlı araç yokmuş gibi buradan kargolarla makam araçlarının taşındığı bir ülkede , helikopterlerimizin, çok iyi yetişmiş generallerimizin ve subaylarımızın teknolojiye kurban edilmemesi gerekir. CHP Meclis grubu olarak yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna, Şırnak Şenoba'da meydana gelen ve 13 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge vereceğiz" diye konuştu.

"NEDİR BU ZEYTİNLİK ISRARI?"
AK Parti hükümetleri döneminde çevrenin en büyük zararı gördüğünü iddia eden Altay, "Nedir bu zeytinlik ısrarı? Yıllardır zeytinliklerin imara, iskana, inşaata, tesise açılması için gösterilen çaba, fakir fukaranın karnını doyurmak için, işsizliğin minimize edilmesi için, emeklinin karnı tok sırtı pek yaşaması için gösterilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak zeytinliklerin talan edilmesine geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin açıklamasına da değinen Altay, "Türkiye'de hırsızlığın olmadığı alan kalmadı. Türkiye'de büyük bir imar hırsızlığı var. Kim hırsızlık yapmışsa, kim rant sağlamışsa imar planı değişikliği ile yağmalamışsa, çıkın bunları yargıya teslim edin. Bir yapamadığınız zeytinlikler var. Zeytinlikleri imara açmak suretiyle yandaşlarınıza yeni tesis alanları sağlayacaksınız. Bu millet bu talana daha fazla seyirci kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMA KONUSU
Vatandaşlıktan çıkarılmalara ilişkin Resmi Gazete'de ilan verilmesine ilişkin olarak da konuşan Altay, "Vatandaşlıktan çıkarma bir insana verilebilecek en büyük cezadır. Fetullah Gülen demokrasimize bir darbe teşebbüsünde bulunmak suretiyle zaten vatandaşlıktan ruhen ve beynen çıkmıştır. Ama siz Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini engellemek için en iyi çözümü buldunuz, hükümeti tebrik ediyorum. Olsa olsa Fetullah Gülen'in iadesi böyle engellenirdi" diye konuştu.
Rakka operasyonuna da değinen Altay, "Türkiye'nin plan ve öngörüsü var mı? Türkiye'nin Rakka sonrası için bir an önce bölge barışını öne alan, sınır güvenliğini esas alan bir plan ve öngörüsünü ortaya koyması lazım. Bunu da meclis ile ve muhalefet ile paylaşması lazım. Türkiye'nin yapması gereken Rakka sonrası bir plan ve öngörüyü ortaya koymaktır" şeklinde konuştu.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

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