CHP helikopter kazası için araştırma önergesi verecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Şırnak'ta yaşanan ve 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının insanlarda kuşkuya sebep olduğunu ifade ederek konuyla ilgili mecliste araştırma önergesi vereceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Şırnak'ta yaşanan ve 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının insanlarda kuşkuya sebep olduğunu ifade ederek konuyla ilgili mecliste araştırma önergesi vereceklerini söyledi.

CHP Malatya İl binasında İl Başkanı Enver Kiraz, ilçe başkanları ve partililer ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, konuşmasına Şırnak Şenoba'da 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasına değinerek başladı.

Kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Ağbaba, "Bu kazayla ilgili çeşitli kuşkular ve çeşitli soru işaretleri var. Biz CHP olarak önümüzdeki hafta bu konunun araştırılması için araştırma önergesi vereceğiz. Orada şehit olan insanlar TSK'nın Şırnak'taki beyniydi. Bölge için çok önemli olan komutanların aynı helikoptere binip şehit olmaları insanlarda kuşku oluşturuyor. Bu konunun araştırılması lazım" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Malatya kayısısı ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, kayısının bu yıl da dondan ve doludan etkilendiğini ileri sürdü.

TARSİM'i eleştiren Ağbaba, "İnsanlar borç para alarak, altınlarını bozdurarak TARSİM'den kayısıları için sigorta yaptırdılar. Şu anda kayısıda önemli bir zarar var ama TARSİM çiftçilere para vermemek için bahane üretiyor. Malatya'da don oldu, dolu oldu ama TARSİM sanki kayısının başına bunlar gelmemiş gibi davranıyor. Bu yanlış bir şey, bu konunun derhal düzeltilmesi lazım" diye konuştu.

Ağbaba, kıdem tazminatı ile ilgili pazartesi günü birçok kurumun da katılacağı bir çalıştay düzenleyeceklerini ifade ederek, "Bu tür yasalar çıkartılırken herkesin görüşünün alınmasından yanayız. Biz de hem işverenlerle hem de işçilerle görüşerek kıdem tazminatı ile ilgili hükumete bir öneri sunacağız" şeklinde konuştu.