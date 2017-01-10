10.01.2017 16:37 CHP Grup Başkanvekilleri PMD'yi ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Levent Gök ve Engin Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Levent Gök ve Engin Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.



Gök, Ankara Valiliğinin eylem yasağına ilişkin, "Toplanma, ifade özgürlüğünün yok edildiği ortamı bize gösteriyor. Bu şartlarda Anayasa değişikliğini tartışıyoruz. Toplanmayacaksın, konuşmayacaksın ve fikirlerinizi ifade edemeyeceksiniz. Çok canlı bomba ihbarı olduğunu biliyoruz. İşte böyle bir ortamda Anayasa değişiklik teklifinin halka nasıl anlatacağı konusunda iktidarın bir diyeceği olmalı. Valiliğin tam da Anayasa değişikliği içinde bu kararı Türkiye Cumhuriyeti'nde sağlıklı tartışma ortamı olmadığını gösteriyor. Haklılığımızı teyit eden bir açıklamadır. Bu ortamda sağlıklı tartışmanın yapılamayacağı Anayasa değişiklik teklifinin konuşulmasına dahi izin verilmediği dünkü açıklamayı engelleyen zihniyetin dayattığı Anayasa değişikliğinin görüşülme şansı kalmamıştır" dedi.



Altay ise, 330 ve üstü kabul oyuna ilişkin, "Genel başkanımızın bugünkü grup toplantısıyla ilgili yoğun maraton olduğu için bu konuşmaya hazırlık yapması bakımından buna ihtiyacı vardır. Ret oyu ile boş oy aynı olduğu için genel başkanın oy kullanmasının özel bir kaybı yok. Ama katılmayan 6 vekilin mazereti var. Çoğu hasta olan var, annesi hasta olan var, hava muhalefeti yüzünden gelemeyen var" ifadelerin kullandı.

