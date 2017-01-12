CHP Grup Başkanvekili Özel: Gelsin Şamil Tayyar da beni ısırsın

Başkanlık sistemini içeren anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında kavgalara yol açtı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan da CHP'li bir milletvekilinin AK Partili bir milletvekilini ısırdığı iddiası geldi. Bu iddiaya yanıt ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel verdi. Özel, "Eğer öyle bir şey mümkünse Şamil Tayyar'ın kendi kulağını ısırması da mümkün" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifinin 5. maddesinin görüşmelerinde AK Parti ile CHP'liler arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in burnunun da kırıldığı kavgada hem AK Parti hem de CHP'de yaralanan vekiller oldu. Genel Kurul'daki kürsünün kırıldığı tartışmayla ilgili AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ilginç bir iddiada bulundu.

'BİR ŞEREFSİZ AYAĞINDAN ISIRDI'

AK Partili Tayyar, Twitter hesabı üzerinden, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın kavga esnasında ısırıldığını söyledi. Tayyar, Balta'nın fotoğrafını da paylaşarak, "Bir şerefsiz, Trabzon Milletvekilimiz Muhammet Balta'yı ayağından ısırdı. Bunu da gördük…" diye yazdı.

Tayyar'ın bu iddiasına yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. TBMM'de gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Özel, şunları söyledi:

‘BU KADAR BÜYÜK BİR YALANI BİR MİLLETVEKİLİNİN ATABİLDİĞİNE İNANAMIYORUM'

"Şamil Tayyar algı operasyonunda gerçekdışı bir şey söyleyip insanları ikna etme çabasında kendiyle yarışan kaç bin kişiyi etkiledim diye kendi ile yarışan, arkadaşları arasında da bunu övünç konusu yaptığı bilinen biridir. Dün herkesin gözü önünde büyük bir arbede yaşandı. O arbede sırasında kim eğilsin de kimin ayağını ısırsın? Şamil Tayyar, bir ayaktaki yaralanma görüntüsünün üzerinden utanmadan, sıkılmadan, ben buna ne dersem ne kadar çok kişiyi yanıltırım, kendi rekorumu kırarım diye bir algı operasyonu yapıp… Gidin o milletvekiline sorun, bu ayağın nasıl oldu diye; ‘bir milletvekili o arbedede eğildi benim ayağımı ısırdı' derlerse gelsin Şamil Tayyar da beni ısırsın. Ben bu kadar inanılmaz, bu kadar büyük bir yalanı bir milletvekilinin atabildiğine inanamıyorum. Eğer öyle bir şey mümkünse Şamil Tayyar'ın kendi kulağını ısırması da mümkündür. O kadar söylüyorum."